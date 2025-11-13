Užtat tie patys Lietuvos pasieniečiai ir toliau sėkmingai vaikosi kontrabandininkų balionus, skrendančius iš tos pačios Baltarusijos, dėl kurių iš esmės anapus rubežiaus jau kurį metą stirkso per porą tūkstančių vilkikų su lietuviškais numeriais.
Iš kaimyninės šalies generaliteto raportuota, kad baltarusių feldmaršalas evakuacinių koridorių pasienyje neatidarys, taigi vairuotojai su visais vilkikais mažiausiai dviem savaitėms toliau lieka įkaitais ir negali grįžti namo.
Premjerės manymu, vykdant verslą priešiškose valstybėse, „vežėjai turėjo įsivertinti galimas rizikas bei joms pasiruošti“.
Neteisingas atsakymas. Taip mano Seimo koalicijos partneriai, kurių visai nedžiugina politinių kompanjonų abejingumas santykių gerinimo su kaimynais klausimu.
Galimas dalykas, tai netgi gali kažkiek lemti nesėkmingą balsavimą Seime dėl kitų metų biudžeto, o tai, be kita ko, galėtų reikšti Seimo koalicijos galą, tik panašu, jog premjerės tokia baigtis jau nebebaugina.
Beje, lygiai prieš 103 metus lapkričio 13-ąją į pirmąjį posėdį susirinko Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimas, kuris, tiesa, dukart taip ir nepatvirtinęs vyriausybės, vos po keturių mėnesių prezidento įsaku buvo paleistas. Tokia demokratiška tuokart buvo jaunos valstybės demokratija.
Kas per tuos šimtą trejus metus pasikeitė? Daug kas, po kelis kartus ir nebūtinai į gera. Tad klausimas, ar vieninteliam Medininkų tragediją išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, gyvajam liudijimui, kad Laisvė nėra duotybė, šiandien iš šios valdžios bus didelė garbė priimti Laisvės premiją?
