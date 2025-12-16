Luošo teisingumo klajonės

Ir net jo vardo skelbti nevalia, nes įstatymai saugo nesubrendėlių asmens duomenis. Tik kaip tada šiuo atveju vertinti Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad darydamas nusikaltimus asmuo negali tikėtis privatumo? Galima net pamanyti, kad ir smūgiai žmogui peiliu taip pat yra neliečiama nepilnamečio privataus gyvenimo dalis, kurią saugo teisės aktai, kotiruojami aukščiau už Konstituciją.
Tokia teisinių požiūrių ir vertinimų dichotomija dar kartą byloja, kad mūsų įstatymuose vyrauja chaosas, dėl kurio iš esmės įsigali neteisybė. Ar teisinga bus dvi merginas nužudžiusį sutvėrimą už mokesčių mokėtojų pinigus iki gyvos galvos išlaikyti dėl to, kad Lietuvoje kažkada buvo panaikinta utilizacijos bausmė?
Na, neįtikinantis toks bižuteriniu humanizmu pridengtas teisingumas. Todėl piliečiai patys kartais kėsinasi jį vykdyti, nes netiki, kad, pvz., žudikas gaus tai, ko išties nusipelnė. Ir jie teisūs – Benas Mikutavičius teisme dabar tyli ir šaiposi. Gal net tikisi, kad jį netrukus išleis dar ką nors linksmai sau nudaigoti.
Linksmai į tokį sąlyginį teisingumą žvelgia ir tie padangas badę gyvūnai, kurie dabar dangstosi šv. nepilnamečio statusu ir žino, kad jiems nieko už tai nebus. Dvylikos suniokotų automobilių savininkai net nenori rašyti pareiškimų policijai – nemato prasmės.
P. S. Kad teisingumo sistema luoša, byloja ir šeštadienį dienraščio aprašyta paradoksali verslininko K. Maldeikio istorija. Žmogus tapo kaltas, nors nieko nusikalstamo nepadarė.
Naujausi komentarai