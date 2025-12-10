Lyderis be partnerių?

Ribotos JAV galios problema nėra nauja – ankstesni prezidentai ją sprendė savaip. W. Wilsonas po Pirmojo pasaulinio karo tikėjo, kad JAV stiprybė kyla iš tarptautinės tvarkos, tad laimino Tautų Sąjungos įkūrimą. H. S. Trumanas pasiūlė „sulaikymo“ doktriną, kliaudamasis Europa ir NATO stabdė sovietus. R. Reaganas į ginklavimosi varžybas leidosi turėdamas tvirtą atramą – Vakarų Europą. B. Clintonas karinę intervenciją Jugoslavijoje argumentavo bendro saugumo logika. Po Rugsėjo 11-osios G. W. Bushas pirmasis pasinaudojo NATO 5-uoju straipsniu – ryškiausia Aljanso partnerystės išraiška.
D. Trumpo paveldėtai Amerikai su 36 trln. dolerių skola ir nusilpusia pramone globali lyderystė tapo sunki našta. Logika reikalautų stiprinti partnerystes, nes lyderystė be sąjungininkų neįmanoma. Tačiau į politiko batus įšokęs verslininkas mąsto kitaip: spaudžiamas vidaus problemų, jis ieško greitų sprendimų, mano galintis atsikratyti dalies akcijų – t. y. apsiriboti tik savo regionu. Sutelkti dėmesį tik į Vakarų pusrutulį siūlė dėl savo vardo doktrinos pagarsėjęs 5-asis JAV prezidentas J. Monroe. Tačiau prieš du šimtmečius veikusi strategija netinka šių dienų realybei. Tuo D. Trumpas jau galėjo įsitikinti, kai bandė sekti kito XIX a. prezidento W. McKinley pavyzdžiu. Padidindamas muitus jis pakenkė partneriams, bet ne pagrindinei konkurentei Kinijai, valdančiai W. McKinley laikais neegzistavusias globalias tiekimo grandines.
Be senojo pasaulio, jo 450 mln. vartotojų rinkos, technologijų ir vizijų, JAV liktų viena prieš XXI a. Kiniją, kovojančią dėl įtakos ne tik Lotynų Amerikoje, kuria dabar žada rūpintis Vašingtonas, bet ir pačioje Europoje. Tokia perspektyva gali būti rimtas argumentas D. Trumpui pagaliau padėti į šalį istorijos vadovėlius.
