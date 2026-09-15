Maistas – tyriausia meilės forma

Paimkime pavyzdį. Artimam žmogui paprašius sriubos, labai paprasta įmesti sultinio kubelį į vandenį, įversti į puodą konservuotų daržovių ir – prašom.
Bet kur čia šiluma?
Kita vertus, galima ir pasistengti. Išrinkti tinkamą mėsos rūšį, atrinkti daržoves, ilgai virti, derinti ir taisyti skonį, gardinti viską žolelėmis.
Kuri sriuba pradžiugins labiau?
Maistas yra kasdieninė gyvenimo dalis ir lygiai kaip ir kasdienybė, jis gali būti pilkas, šaltas, beskonis.
Bet gali būti ir įvairus, įdomus, džiuginantis ir šildantis. Pasirinkimas – mūsų rankose.
Niekada nevertinau greitai, čia ir dabar paruošiamo maisto. Visas gaminimo procesas yra tarsi simfonija virtuvėje, ramina ir atpalaiduoja.
Čia verda, čia kepa, sukiesi kaip valse, pakeliui kažką išplauni. Magiška.
O maistas kaip „užpiltiniai“ makaronai yra klaiki, besipešančias kates primenanti elektroninė muzika.
Tept, lept, prie teliko paryjam, pakelius išmetam. Košmaras.
Nuoširdžiai paruoštas patiekalas tikrai būna magiškas ir turi sielą gydančių savybių. Galbūt ne tik jį valgančiajam, bet ir šefui.
Pabandykite.
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