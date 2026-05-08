Meno fiasko Venecijoje

Būtų ko tikėtis ir šiemet, bet savo taurią misiją skleisti meną bienalė išdavė dar nė neprasidėjusi. Pirmiausia tada, kai vėl įsileido Rusiją, kurios čia nebuvo nuo pat 2022-ųjų. Bienalės vadovas P. Buttafuoco renginį vadino kultūrine paliaubų vieta, teisinosi negalįs neįleisti Italijos pripažintų valstybių. Galiausiai nusileido tik per plauką: Rusija lieka, bet jos paviljonas bus atviras tik savaitę, vėliau lankytojai tematys projekcijas ir girdės muziką. Tad fakto, kad Venecijoje dvoks Kremliumi, niekas nepaneigs.
Rusijos dalyvavimo klausimu Lietuvos pozicija buvo aiški, nors ir kėlė dvejonių. Kultūros ministrė pabrėžė, kad normalūs santykiai su agresore neįmanomi, bet dalyvauti neatsisakėme. Tik neaišku, kuo Venecijos bienalė skiriasi nuo sporto žaidynių, kurias mūsų atletai ignoruoja, nes nenori matyti Rusijos atstovų. Argumentas, kad meno erdvė yra kitokia – skirta dialogui, ne konkurencijai, tik skamba gražiai. Dialogas su valstybe, kuri kultūrą atvirai pavertė agresijos įrankiu, yra tik kapituliacijos spektaklis.
Situaciją Venecijoje dar labiau pablogino institucinė griūtis. Iš pradžių bienalės žiuri paskelbė nevertinsianti šalių, kurių lyderiams išduotas TBT arešto orderis, turėdama galvoje Rusiją ir Izraelį, tačiau likus vos kelioms dienoms iki atidarymo apskritai atsistatydino. Griebtasi šiaudo: teisė vertinti paviljonus perleista lankytojams. Taip aukščiausio lygio meno vizionierių renginys pažemintas iki šou, kuriame varžysis ne konceptualiausi, bet daugiausia išreklamuoti projektai.
Sprendimas demonstratyviai boikotuoti šį renginį būtų buvęs sunkus, bet šiandien akivaizdu – geriausias. Nes šių metų Venecijos bienalė jau atliko savo misiją – atskleidė ne meno galią, o jo ribas.
