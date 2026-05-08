Metas įvertinti antstolių darbą

Daug kas burnoja prieš antstolius, tačiau kai prispaudžia bėda, kai kas nors nenori grąžinti pasiskolintų lėšų, tada kur tie patys burnotojai bėga pirmiausia? Pas antstolius. Nes tik jie gali padėti.
O kai savo pačių vaikams tėvas arba net ir motina nemoka alimentų, kas padeda pirmiausia? Taip pat antstoliai.
Labai nustebau, kai perskaičiau Antstolių rūmų prezidiumo nario Jono Petriko pateiktą informaciją, kad kažkoks žmogus Lietuvoje yra nesumokėjęs savo vaikams net 89 tūkst. eurų alimentų.
Kaip paprastam piliečiui reikėtų išsireikalauti tokią skolą, jei nebūtų antstolių? Manau, be jų niekaip nepavyktų.
Kažkodėl pas mus Lietuvoje yra įsišaknijusi tokia nuostata, kad skolininkas yra auka, o jau kreditorius ir skolų išieškotojas – blogis. Čia panašu į tą situaciją, kai mūsų žmonės gaili visokių tinginių, pirmiausia ilgalaikių bedarbių, kurie yra tikri visuomenės parazitai.
Manau, koks nors panašus žodis tiktų ir piktybinių skolininkų apibūdinimui. Skaičiau, kad net ir Klaipėdos miesto tarybos posėdyje leista viešai pasisakyti vienai poniai, kuri iš žmogaus pasiskolino 10 tūkst. eurų ir jų neatidavė.
Ką tai sako? Tai sako, kad mes gailime skolininkų, esą jie neturi iš ko atiduoti, kad antstoliai iš jų, vargšų, vis reikalauja pinigų. O, sakykite, kaip kitaip galėtų būti? Gal taip ir palikti tas skolas kabėti ore? Juk niekas tų veikėjų nevertė imti skolon pinigus arba nemokėti savo pačių vaikams alimentų.
Dauguma normalių Lietuvos piliečių skolas grąžina, moka kreditus, lizingus ir pan., o ir savo atžaloms suteikia išlaikymą. Bet yra visuomenės atmatos, kurios to nenori daryti, nes mano, kad jo vaikus turi išlaikyti kas nors kitas.
Tai yra didelis blogis, atviras piktnaudžiavimas, ir antstoliai padeda su tuo blogiu tvarkytis.
Manau, reikia ne burnoti ant antstolių, o jiems padėkoti, kad padeda vienišoms motinoms arba vienišiems tėvams, seneliams, kuriems prasiskolinę jauni asmenys ne tik neatiduoda pasiskolintų lėšų, bet dar ir ima grasinti. Antstoliai iš tiesų dirba gerą darbą, tačiau visuomenė iki šiol to deramai neįvertino.
(be temos)
(be temos)