Mumyse tūnantis rasistas

Mergina buvo labai miela, garbanota, su akiniais ir priminė vieną mano pažįstamą. Jeigu ne odos spalva, būčiau pamaniusi, kad tai kokia nors jos dukterėčia ar pusseserė.
Vyrukas atrodė šiek tiek bauginančiai, tačiau su savo drauge kalbėjosi tyliai, labai maloniu balsu.
Jie atrodė paprasti, tvarkingi ir tuo pat metu gana inteligentiški. Kai paaiškėjo, kad stotelėje tyko kontrolieriai, abu išsitraukė bilietus.
Supratau, kad mielai su jais pabendraučiau.
Norėjau paklausti, iš kur jie atvyko ir kas juos čia atvedė? Kuo užsiima ir kokie jų gyvenimo planai? Vis dėlto amžius nebe tas, kad „kabinčiau“ į vaikus tinkančius kitų rasių žmones.
Įstabiausia, kad jie abu neskleidė jokio kvapo, apie kurį kadaise viešai kalbėjo politikė Dalia Teišerskytė.
Tikriausiai prisimenate, kad ji pasakojo skridusi lėktuvu ir sėdėjusi „tarp negro ir tualeto“ ir šie jai abu kvepėję panašiai.
Tiesa, teko ir man prekybos centre prie bankomato stovėti šalia 45–50 m. juodaodžio vyro.
Nuo jo sklido nemalonus, aštrus kvapas, tačiau iškėliau versiją, kad jis arba jūreivis, arba vilkiko vairuotojas ar koks nors kitas, sunkų darbą dirbantis žmogus. Matyt, neturėjo laiko ar galimybių nusiprausti.
Mūsų šalyje nemažai ir baltųjų žmonių skleidžia blogą kvapą.
Žodžiu, kad ir kaip skambėtų keistai, mane, išvydus tą porelę, aplankė pribloškiantis suvokimas – kitų rasių žmonės niekuo nesiskiria nuo mūsų.
Žinau, kad tai dažnai kartoja kai kurie politikai ir visuomenininkai, tačiau pati savo protu tą suvokiau tik dabar.
Dar supratau, kad mes ilgainiui galime prie jų priprasti. Svarbiausia, kad čia esantys kitataučiai sąžiningai dirbtų, mokėtų mokesčius, nedarytų nusikaltimų.
Dar būtų smagu, kad įvaldytų lietuvių kalbą ir kaip nors bent iš dalies asimiliuotųsi.
(be temos)
(be temos)