Nacionalinė virtuvė

Tuo pat metu už pusseptinto tūkstančio kilometrų lietuviškoje politinėje virtuvėje garavo nacionaliniai patiekalai – beveik tarkuotų bulvių cepelinai su spirgučiais ir plokštainis – laikinasis žemės ūkio ministras, taip ir likęs laikinuoju, neišlaikė ir viešai prasitarė apie patirtą į ministrus jį delegavusio „aušriečių“ vado spaudimą dėl personalo paskirstymo. Žinoma, tatai neliko nepastebėta specialiųjų tarnybų.
Tik darbą baigiantis aplinkos ministras atsižegnoja kolegos galbūt neteisingų žodžių ir tikina šiukštu nepatyręs „Nemuno aušros“ lyderio norėjimų. Esą jo kolega galėjo netinkamai interpretuoti pokalbius su jį delegavusios partijos pirmininku.
Paskirtoji premjerė kelia klausimą, kodėl ši istorija iškilo dabar, kai nuspręsta ministrą keisti?
Koks skirtumas, juk galiausiai vis tiek bus taip, kaip reikia. Nors štai laikinasis energetikos ministras pasiryžęs ir toliau ministrauti, bet „aušros aušriausiasis“ į tą vietą sako jau turįs bent du kandidatus, kurie galbūt bus labiau sukalbami nei anas laikinasis žemės ūkio ministras.
Be viso to, Valstybės kontrolė paskelbė, jog Švietimo ministerija, prie valstybinių brandos egzaminų pridėjusi po 10 taškų, galbūt viršijo savo įgaliojimus.
Reziumė: dėl šito irgi kalti konservatoriai.
Naujausi komentarai