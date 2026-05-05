Nauji LT skurdinimo rekordai

Remdamosi „Luxembourg Times“, „Verslo žinios“ praėjusią savaitę paskelbė, jog pagal O. Stercko vidutinio skurdo metodiką, norint pernai uždirbti JAV dolerį, Liuksemburge reikėjo dirbti beveik 21 minutę, o Lietuvoje – 76,4 minutės.
Paaiškėjo, kad Lietuva yra 3,6 karto skurdesnė nei Liuksemburgas ir tris kartus skurdesnė nei Nyderlandai (dolerį uždirbti čia pakako 24 minučių), Vokietija (26 min.), Belgija (27 min.) ir Kipras (30 min.). Net estai ir lenkai mus stipriai lenkia.
Nenuostabu, kad ir skurdo rizikos lygis 2025 m. Lietuvoje siekė 22,6 proc. – 1,1 proc. daugiau nei 2024 m. Pernai 653 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Ir tai šalyje, kur už šimtus milijonų statomas nac. stadionas, kur už 121 mln. eurų kyla nac. koncertų salė, kur yra beveik 550 valstybės valdomų viešųjų įstaigų ir dešimtys tūkstančių perteklinių etatų viešajame sektoriuje.
Iš šių skaičių atrodytų, kad esame turtų nukamuota šalis, tačiau, še tau, – kasmet vis daugiau skurdžių.
Visa tai byloja, kad chaotiškai skyles kamšanti mūsų valdžia tvarkosi prastai. Ir kuo toliau, tuo prasčiau. Koktu, kad valstybė, pakėlusi senatvės pensijas droviais 12 proc., nepakankamai pasirūpino senjorais, sudarančiais liūto dalį toje 653 tūkst. neprikeliaus skaičiuoklėje. Koktu, kad toliau grėsmingai krinta darbo našumas. Kad valdžios sektoriaus išlaidos didėja greičiau nei surenkamos pajamos. Kad viešieji pinigai nuolat beprasmiškai švaistomi dubliuojančioms funkcijoms, neaktualioms programoms ar projektams. Pagaliau kad lėšos naudojamos neefektyviai ir iš biudžeto mokamos kiaulinės algos ne už rezultatą, o už šūdą-nieką.
P. S. Kada vėl į mitingėlį? Juk dabar nebėra svarbesnių reikalų.
