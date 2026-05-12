Naujieji apaštalai – iš celofano

Negana šių komplikacijų, Celofanas dar visokių infekcijų prišnekėjo vietinei naujienų agentūrai „BelTA“, kuri jį pristatė kaip sustandėjusį opozicionierių. Kad ponas nuteistas už finansinius nusikaltimus ir smurtą, kad yra teismo tituluotas recidyvistu, niekas neišsižiojo: esą aišku ir taip – žmogus neteisingai persekiojamas už teisybę Lietuvoje, kur nėra demokratijos (nes ją čia kuria tik gėjai ir lesbietės su asmenimis be lyties).
Nors Celofanui jau skirta reali laisvės atėmimo bausmė ir kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti, tačiau jis vis tiek staiga atsidūrė Baltarusijoje beigi akiplėšiškai tvirtino, kad nieko net nepažeidė.
Atrodo, kad pas mus celiuliozės produktams viskas galima: kad ir ką bedarytų – kaip vanduo nuo žąsies. Toks įspūdis, jog vis kažkaip susiperka ir laisvę, ir galimybę ignoruoti įstatymus. Kitas taip padarytų, iškart patektų ten, iš kur klykavimų nebesigirdi, o čia asmuo gyvena tarsi paraleliniame pasaulyje, daro ką nori ir dar visą tą chaotišką socialinę masturbaciją feisbuke transliuoja miniai, tikinčiai galvų persodinimo operacijomis bei kita mėnesiena.
Taip atsitiko todėl, kad nebėra tiesos, yra tik kažkieno teisybė, kemšama į viršugalvius socialiniais tinklais. Minia visada tiki tais, kurie skleidžia gandus ir šneka nesąmones, nes tai oponuoja sustabarėjusiai viešajai politikai, valdžios bukaprotiškumui ir neveiksnumui.
Nusibodusiam komunaliniam gyvenimui reikia sukrėtimų ir įvykių, kuriems būtų galima melstis savo išmaniąja maldaknyge. Tokią galimybę ir suteikia visi šitie celofaniniai feisbuko apaštalai.
