Naujųjų metų palinkėjimas Lietuvai

Vaizdai pasako daugiau nei šimtai žodžių, todėl šį naujametinį sveikinimą noriu iliustruoti istorinėmis nuotraukomis, kurios keitė ar leido suprasti pasaulį skirtingais istorijos laikotarpiais:
Pirma
Lietuvai reikia drąsių žmonių. Tų, kurie nebijo likti vieni, kai visi kelia rankas. Kai kažkas pasako tiesą, nors ją girdėti nepatogu. Ir net pavojinga.
Antra
Lietuvai reikia gebėjimo girdėti, ne tik KLAUSYTI. Svarbu ne kas kalba, o ką sako. Turėti ne poziciją, o nuomonę, kuriai susiformuoti reikia asmeninių pastangų ir žinojimo.
Johnas Lennonas ir Yoko Ono 1969 m. meninėje protesto akcijoje kalba žurnalistams pasislėpę po audeklu, kad dėmesys būtų skiriamas jų žodžiams, o ne veidams.
Protestas „Bagism“ (Maiše) tapo simboliu prieš paviršutinę žurnalistiką, skambias antraštes ir atimtą iš žmonių teisę gauti informaciją, pagal kurią patys susiformuotų savo nuomonę. Nuomonę, ne poziciją.
Trečia
Lietuvai būtinas kritinis mąstymas. Gebėjimas suprasti, kad ta pati realybė gali turėti skirtingus vertinimus.
Linkiu Lietuvai Naujaisiais 2026 metais: daugiau drąsos, daugiau gebėjimo girdėti, ir daugiau mąstymo, kuris leidžia ne tik tikėti, bet ir suprasti.
