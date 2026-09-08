Kai kurie rėkauja ir dėl genimų medžių arba krūmų, kurių atseit negalima pjauti, nes tai gamtos žalojimas.
Tokius norėčiau perspėti: baikite. Nejaugi jūs norite gyventi apšepę ir apsileidę – vaikščioti tais pačiais sovietinių laikų šaligatviais, daužyti savo automobilius per neužlygintas duobes? Gal baikite vieną kartą.
Juk nėra taip jau sunku pakentėti, matant, kaip miestas keičiasi į gerąją pusę. Na, dabar nepatogu, tačiau kaip bus patogu ir puiku, kai tie visi darbai baigsis?
Pažiūrėkite į Paryžiaus Komunos gatvę. Kokia ji anksčiau buvo apleista ir visų pamiršta, jei ne „Klaipėdos vanduo“, turbūt ją visai visi būtų užmiršę. O dabar, po remonto, kokia tai tapo nuostabi gatvė, kiti galėtų tik pavydėti.
Analogiškai tvarkoma ir Smiltelės gatvė, kurioje kai kurie šiaurinės miesto dalies gyventojai net nėra buvę. Atrodo, miesto pakraštys, bet ten gyvena daugybė žmonių, kurių gerovė taip pat ilgą laiką nesusilaukė tinkamo dėmesio.
O dabar visi jie sulaukė ir dėmesio, ir permainų. Smiltelės gatvė tvarkoma, ko nebuvo jau labai seniai. Tai yra puiku. Vyksta tvarkymo darbai ir kitose Klaipėdos vietose.
Todėl pakentėti šiuo atveju ir, kaip sakoma, nekelti bangų yra kiekvieno miestiečio pareiga. Pakentėkite neburbuliavę ir nesipiktinę, ir mūsų miestas atgims iš naujo.
Galų gale visi žino, kad visada dažniausiai piktinasi ir rėkauja tie, kurie patys nieko nedaro, nes yra arba tinginiai, arba kvailiai, arba gyvenimo labai nuskriausti žmonės. Yra ir tokių, kurie visada yra amžinai nelaimingi ir niekas jau jų nepakeis, tik kapo duobė.
Žodžiu, nekiškite pagalių į ratus, ir viskas bus gerai. Jei patys norite būti nelaimingi, tai būkite, tačiau netrukdykite kitiems jausti gyvenimo džiaugsmą ir perspektyvą.
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