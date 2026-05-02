Deja, motinystė šiandien – kryžkelėje. Viena vertus, ji vis dar idealizuojama – motina kaip pasiaukojimo simbolis, šeimos šerdis, tylioji herojė. Kita vertus, vis dažniau akcentuojama jos kaina: karjeros pertrūkiai, finansinis nesaugumas, santykių pokyčiai, fizinis ir emocinis nuovargis. Motinystė nebeatrodo savaime suprantamas gyvenimo etapas – ji tampa pasirinkimu su ilgu „už“ ir „prieš“ sąrašu.
Motinystės poetizavimas jau mažai veiksmingas, motinystės nuvainikavimas dažnai suprantamas kaip grėsmė, tačiau galbūt tai būtina? Atviras kalbėjimas apie motinystės sunkumus nėra jos menkinimas – priešingai, tai žvilgsnis į realų gyvenimą.
Šiandien vis dažniau girdime terminą „pavargusios mamos“. Nuo ko jos pavargo? Nuo vaikų? Vargu. Dažniau – nuo vienišumo prisiimant atsakomybę, nuo nuolatinio spaudimo būti pakankamai gerai, nuo sistemos, kuri deklaruoja paramą šeimai, bet realybėje palieka smegduobes. Valstybė tarsi atsitraukia, palikdama motinystę individualiam ištvermės projektui. Jei susitvarkai – esi stipri. Jei ne – nesi pakankamai gera.
Todėl, artėjant Motinos dienai, verta keisti toną. Vietoj abstrakčių padėkų – konkretūs sprendimai. Vietoj moralizavimo – supratimas. Vietoj spaudimo – pasirinkimo laisvė. Motinystė neturi būti prievolė. Ji gali būti prasmingas gyvenimo kelias, kurį moteris renkasi, kai yra vidinis sprendimas ir išorinės sąlygos.
„(Ne)pavargusios mamos“ – tai ne dvi priešiškos stovyklos. Tai priminimas, kad motinystė nėra vienalytė patirtis. Vienos jaučiasi įkvėptos, kitos – išsekusios, dauguma – kažkur tarp šių būsenų. Visos jos vertos ne tik gėlių pirmąjį gegužės sekmadienį, bet ir kasdienio supratimo bei realios paramos.
