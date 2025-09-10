 Nepopierinė kaimynystė

2025-09-10 10:00
Violeta Juodelienė

Naujojo Lenkijos prezidento vizitas į Lietuvą buvo kur kas daugiau nei gražios kaimynystės gestas. Jo žodžiai apie NATO 5-ąjį straipsnį ir Lenkijos rūpestį viso regiono saugumu buvo ne biurokratinė frazė, bet aiškus patikinimas – agresijos prieš Lietuvą atveju Lenkija mus gintų kaip save. Girdėti tai ypač svarbu šiandien, kai diskusijose apie NATO 5-ojo straipsnio paminėjimą palydi abejonės aljanso partnerių solidarumu.

Violeta Juodelienė / Tomo Raginos nuotr.

Kad šimtmečiais istorijoje sykiu keliavusių tautų kaimynystė – ne tik įrašai dokumentuose ar žemėlapyje, pabrėžia ir K. Nawrockio žinia apie JAV kariuomenės planus likti Lenkijoje. „Jei jie norės, mes ten dislokuosime daugiau karių“, – praėjusią savaitę svečio iš Lenkijos akivaizdoje sakė D. Trumpas. Vilniuje K. Nawrockis patikino – JAV prezidentui užsiminė apie bendrą poreikį plėsti Amerikos ginkluotųjų pajėgų buvimą mūsų regione. Abejojantiems transatlantine partneryste belieka sujungti abiejų pareiškimų prasmes.

Mūsų vienybė su Lenkija – kur kas svarbesnė nei nuomonių skirtumai dėl Ukrainos narystės ES, kuriuos taip mėgsta išpūsti kai kurie komentatoriai. Į Lenkiją svarbu žvelgti ne tenykštės opozicijos ar Kijyvo, bet savomis akimis. Todėl pragmatiško požiūrio derėtų laikytis ir tema, kuri, kaip pastebėjo K. Nawrockis, Varšuvoje vis dar svarbi: liautis demonizavus originalią lenkiškų pavardžių rašybą. [Galimai] naujojo vidaus reikalų ministro pase atsiradęs įrašas „Władysław Kondratowicz“ tikrai nesugriaus nei Jono Jablonskio palikimo, nei lietuvių kalbos gramatikos.

Jei kam trūksta papildomo argumento, belieka siūlyti skaityti tekstą nuo pradžių. Tie 4,7 proc. BVP, kuriuos Lenkija skiria savo gynybai, yra investicija ir į mūsų nacionalinį identitetą ir ateitį be užrašų kirilica – ne tik dokumentuose, bet ir parduotuvių iškabose.

Lenkija
tautų kaimynystė
NATO

