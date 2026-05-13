Nuoseklus darbas atsipirko – Palanga buvo įvertinta

Džiaugiuosi galėdamas pasidalyti itin reikšminga žinia – Palanga pateko tarp stipriausių Lietuvos savivaldybių ir naujausiame „Savivaldybių reitinge 2026“ užėmė aukštą ketvirtąją vietą visoje šalyje bei yra pirmoji po didmiesčių.
Pirmą kartą Lietuvoje atliktas tyrimas tokiu išsamiu lygiu. 2026 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. žurnalas „Reitingai“ portalo „Delfi“ užsakymu atliko tyrimą ir sudarė reitingą „Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas“. Visos 60 šalies savivaldybių buvo vertintos pagal net 140 rodiklių, sugrupuotų į 12 gyvenimo kokybės sričių: sveikatą, ekonomiką, švietimą, infrastruktūrą, aplinką ir tvarumą, užimtumą ir pajamas, sveikatos apsaugą, saugumą, demografiją, socialinę apsaugą ir skurdą, būstą, kultūrą ir sportą bei gyventojų apklausas.
Pagal bendrą reitingą tarp penkių stipriausių Lietuvos savivaldybių pateko:
Vilniaus miesto savivaldybė (727,55 tšk.), Kauno miesto savivaldybė (680,80 tšk.), Klaipėdos miesto savivaldybė (670,05 tšk.), Palangos miesto savivaldybė (669,44 tšk.) ir Šiaulių miesto savivaldybė (658,25 tšk.).
Ypač svarbu, kad Palanga buvo įvertinta ne tik kaip kurortas, bet ir kaip visavertė, aukštą gyvenimo kokybę užtikrinanti savivaldybė. Kaip pažymėjo žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius Gintaras Sarafinas, Lietuvos kurortai išsiskiria gebėjimu kryptingai investuoti į švietimą, kultūrą, dviračių takų infrastruktūrą, sveikatingumą ir laisvalaikio erdves. Tai – sritys, kurias Palanga kryptingai stiprina jau daugelį metų.
Palanga užima pirmąją vietą Lietuvoje pagal švietimo reitingą, antrąją – pagal užimtumą ir pajamas, trečiąją – pagal ekonominius rodiklius, ketvirtąją – pagal bendrą visų sričių suvestinį reitingą ir septintąją – pagal sveikatos sritį. (Reitingas pagal gyventojų skaičių).
Tai labai aukštas įvertinimas mūsų miestui ir visai Palangos bendruomenei. Šis rezultatas rodo, kad Palanga šiandien yra ne tik vienas svarbiausių Lietuvos kurortų, bet ir modernus, augantis, aukštą gyvenimo kokybę užtikrinantis miestas.
Didžiuojamės, kad Palanga buvo įvertinta už kryptingas investicijas į infrastruktūrą, aplinkos kokybę, kultūrą, sportą, švietimą, sveikatingumą ir gyventojų gerovę. Tai nuoseklaus darbo rezultatas, prie kurio prisideda visa miesto bendruomenė – savivalda, verslas, įstaigos ir aktyvūs gyventojai.
Nuoširdžiai dėkoju visiems už bendrą darbą ir pasitikėjimą. Kartu kuriame Palangą, kuria galime didžiuotis.
