Pagaliau – Šventojoje prasidės uosto molų statyba

Tai nėra tik dar vienos statybos pradžia – tai istorinis įvykis.
Molai – pati svarbiausia uosto infrastruktūros dalis. Be jų uosto įplauka būtų nuolat užnešama smėliu, todėl uostas negalėtų pilnavertiškai funkcionuoti.
Iki šios dienos ėjome ilgai. Buvo daug darbo, sprendimų, derinimų ir pastangų. Teko įveikti ne vieną iššūkį, tačiau niekada nepraradome ryžto, nes žinojome – Šventosios uostas reikalingas ir Šventajai, ir visai Lietuvai, o jo atkūrimas yra vertas visų šių pastangų.
Džiaugiuosi, kad spręsdami su Šventosios uosto statyba susijusius klausimus visuomet jutome ir aukščiausių valstybės vadovų palaikymą. Todėl šiandien ypač gera pasakyti – pagaliau pradedame.
Šią dieną norime išsaugoti ne tik nuotraukose.
Prieš šimtą metų, 1925-aisiais, Šventosios uosto statybos pradžia buvo pažymėta padėjus kertinį akmenį. Po šimto metų šią istoriją tęsiame mes. Į naująjį kertinį akmenį įmūrysime kapsulę su laišku ateities kartoms – kad po daugelio metų žmonės galėtų perskaityti, ką šioje vietoje pradėjome kurti šiandien.
Labai norisi, kad šią ypatingą akimirką išgyventume kartu.
Todėl kviečiu palangiškius, šventojiškius, visus mūsų miesto žmones ir Šventosios uosto istorijai neabejingus žmones rytoj 11 val. ateiti prie istorinio senojo molo, pabūti kartu ir tapti šio istorinio įvykio dalimi.
Šventosios uostas turi ilgą ir įdomią istoriją. O rytoj kartu pradėsime naują jos etapą ir pasidarysime bendrą istorinę nuotrauką.
Susitikime Šventojoje! Prie jūros!
Naujausi komentarai