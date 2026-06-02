Pasiklydę tarp dešros ir moralės

Dieve, dieve, tai ką daryti? Keliuką į atsakymą nutiesė pats finansų ministras K. Vaitiekūnas, taip pat padorus vyras: „Būtų galima grįžti prie turto mokesčių didinimo.“
Žodžiu, ratas apsisuko, ir vėl tas pats. Kas tas „turtas“, už kurį mokesčius reikėtų kelti? Na, aišku: namai-nameliai, sklypai, garažiukai, butai. Dar vasarnamiai, pašiūrės, palėpės, flygeliai. Be to, ir perregistruojamų automobilių rinkliava, ko gero, didėja per menkai. Nes perka piliečiai, net jei ir benzinas iki silpnaprotystės pabrango.
Kitų galimybių biurokratiniai kupolai neįžvelgia. Pvz., nebeleisti skirti 1,2 proc. GPM veltėdžiams beigi 0,6 proc. – partijoms ir profsąjungoms. Pinigai turėtų likti biudžete.
O ir apie išlaidų mažinimą niekas visai nebešneka, nors viešajame sektoriuje pas mus tūno 364 tūkst. žmonių. Gal gerokai per daug? Ir tas darbas kelia kampuotų abejonių, švelniai tariant. Kad ir prisiminus garsiąją situaciją Registrų centre, kurio duomenis kai kas sėkmingai pumpavo aferistams. Žinote, kiek gaudavo šios įstaigos vadovas? 12 815 eurų. Ne per metus, per mėnesį. 7 360 – į rankas. Už šitokį broką!
Pamatai šituos skaičius ir pagalvoji: ar moralė pas mus kuo nors skiriasi nuo dešros? Taip. Gi dešrą galima iškart suryti, o kokia tad nauda iš moralės?
(be temos)
(be temos)