Pavogti vaikai

Niekas neturi iliuzijų, kad draudimas staiga ims ir išspręs visas problemas. Įstatymai nėra burtų lazdelė. Jie yra ribos. O ribos civilizuotoje visuomenėje egzistuoja ne tam, kad suvaržytų laisvę, bet tam, kad apsaugotų silpnesniuosius. Ir nepateisinamas aklumas laikyti socialinius tinklus nekalta bendravimo priemone. Tai milijardus uždirbančios platformos, kurių algoritmai sukurti vienam tikslui – kuo ilgiau išlaikyti žmogaus dėmesį. Ne tik suaugusiojo. Ir vaiko.
Kartais primenama, kad būta baimių ir dėl televizijos, kompiuterių, interneto. Tiesa. Tačiau nė viena ankstesnė technologija nebuvo tokia priklausomybę skatinanti ir taip pritaikyta žmogaus psichologijai kaip šiuolaikiniai socialinių tinklų algoritmai.
Nė viena ankstesnė technologija nebuvo tokia priklausomybę skatinanti ir taip pritaikyta žmogaus psichologijai kaip šiuolaikiniai socialinių tinklų algoritmai.
Paradoksalu: vaikus nuo cigarečių saugo įstatymai, nuo alkoholio – įstatymai, nuo kazino – įstatymai. Tačiau nuo algoritmų, kurie gali formuoti priklausomybę dar nesusiformavusioms smegenims, esą turėtų apsaugoti... šeimos pokalbiai. „Reikia auklėti“ skamba naiviai. Žinoma, auklėti reikia, tačiau auklėjimas negali pakeisti reguliavimo.
Vis dėlto skeptikai kelia ne beprasmius klausimus. Jie teisūs sakydami, kad paaugliai ras būdų apeiti ribojimus. VPN, svetimos paskyros, vyresni draugai – visa tai egzistuos. Tačiau ar dėl to reikėtų atsisakyti bet kokių pastangų? Pati didžiausia klaida – apsimesti, kad nieko nereikia daryti. Ir lygiai tokia pati klaida – permesti atsakomybę tėvams, kurie paliekami kovoti su dirbtiniu intelektu, tūkstančiais programuotojų ir milijardiniais biudžetais. Vienoje pusėje – tėvai, sakantys: „Padėk telefoną.“ Kitoje – algoritmas, kuriam nereikia poilsio, miego, sąžinės. Jis skaičiuoja. Ieško silpniausios vietos. Ir randa. Kol mes diskutuojame, ar verta riboti socialinius tinklus, jie neklausia leidimo, ar galima pasivogti mūsų vaikus.
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