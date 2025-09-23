Peludėje – su kultūros varliagyviais

Gėdingų analogų LR kultūros peludėje jau būta. Algimantas Masiulis, vienas pačių iškiliausių Lietuvos aktorių, taip ir numirė nesulaukęs šio apdovanojimo, nors buvo sukūręs 160 vaidmenų teatre ir 104 kino filmuose. Parodykite nors vieną LT aktorių, kurį kviestų filmuotis į Šveicariją?
O kada šią premiją gavo Regimantas Adomaitis? Sunku patikėti – tik 2014-aisiais. Tais pačiais metais ja įvertintas ir Juozas Budraitis, nors prieš tai būdavo metų metais garbinami žemesnio kalibro, nė iš tolo jiems neprilygstantys veikėjai, kurių pavardės ir šiandien nedaug ką tesako.
Kas tai yra: kultūrinis lunatizmas, snobiškas patyčių ritualas ar mužikiško negebėjimo atskirti asmenis nuo asmenybių apraiška?
Kartais atrodo, kad visokių komisijų nariams svarbiausia patiems atrodyti itin moderniai – kuo įmantriau apibūdinti apdovanojimo motyvus, o ne pateikti realų pretendento darbų įvertį. Nesyk susidarė įspūdis, kad taip norima už sėdmenų pritempti kurį nors meno varliagyvį prie paties apdovanojimo, o ne objektyviai įvertinti tai, ką jis sukūrė (arba veikiau – kai ką įtikino, kad sukūrė).
Neįmanoma paaiškinti, kodėl ir dabar sąraše nėra, pvz., V. Kochanskytės, G. Patacko, E. Vėlyvio, I. Jankauskaitės, I. Stasiulytės ar kitų akivaizdžiai talentingų asmenybių, kurios ir be snobiškų debatų turėtų būti nominuotos.
P. S. Gal ir ministrų jau nebeįmanoma surasti, nes aplink – vienos vidutinybės.
Naujausi komentarai