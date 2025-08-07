Prezidentiški rūpesčiai

Be kita ko, jau inauguracinėje savo kalboje naujasis Lenkijos lyderis per daug nesidangstė geopolitiniais mandagumais, aiškiai ištaręs: „ne imigracijai, ne eurui“, bet pažadėjo remti svarbiausius Lenkijos aljansus, „ypač aljansą su Jungtinėmis Valstijomis“, be to, toliau investuoti į šalies ginkluotąsias pajėgas. Kitaip tariant, Lenkijoje vakar buvo šventė.
O štai buvusio JAV prezidento B. Clintono ir jo sutuoktinės, buvusios valstybės sekretorės H. Clinton nuotaikos ne tokios pakilios. Mat paaiškėjo, kad įstatymų leidėjai buvusią pirmąją JAV porą vis dėlto kviečia liudyti seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino byloje.
Bet liudijimas teisme – ne prezidentinės laidotuvės, kurioms kaip tik šiomis dienomis ruošiamasi Rumunijoje.
Ten, nesulaukęs 96-erių, mirė buvęs valstybės prezidentas I. Iliescu. Jis Rumunijai vadovavo šaliai pereinant nuo komunizmo prie demokratijos.
Įtakingas politikas viešumoje paskutinį kartą matytas 2017-aisiais, kai jį apklausė prokurorai.
Per pastaruosius kelis dešimtmečius I. Iliescu buvo sulaukęs kaltinimų dėl nusikaltimų žmoniškumui, dėl smurto komunizmo žlugimo metu.
Tik jis neigė bet kokius kaltinimus, nebuvo teisiamas nė vienoje byloje. Veikiausiai nebus teisiamas ir po mirties.
