 Prie upės – nužudyti saulėlydžiai

Prie upės – nužudyti saulėlydžiai

2026-08-18 14:22
Saulius Pocius

Vaikų žaidimų aikštele elektriniu paspirtuku skrieję du paaugliai vos nepražudė keturmečio. Paskutinę akimirką jį patraukė išsigandusi mama. Kai šoko ištikta moteris mėgino aiškintis dėl jaunuolių žudikiško elgesio, šie tik keikdamiesi juokėsi: „Ką tu mums padarysi?“

Saulius Pocius
Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Jie puikiai žino savo teises. O ir svetima gyvybė jiems yra niekas, svarbesnė jų pačių pramoga ir su ja susijusios aštresnės jausenos, suteikiančios galimybę pakylėti ar sureikšminti save. Herojai.

Lygiai taip prieš daugelį metų jautėsi trys paaugliai, pamatę saulėlydį prie upės tykojusį fotografą. Ypatingo kadro besitikėjęs žmogus net nenutuokė, kuo baigsis toks jo užmojis. Fotografą trise spardė ir daužė tol, kol buvo gyvas. Kai vyras numirė, gyvuliai spardė toliau. Kai galutinai susivokė, kad žmogus nužudytas, lavoną dar ir apšlapino. Juk šiais laikais pramoga ir su ja susiję aštrūs pojūčiai – svarbesni už viską, už kito gyvybę – taip pat. Herojai.

Kuo baigėsi ši tragedija? Beveik niekuo. Gi nepilnamečio, kad ir šis nudaigotų pusę miesto, negalima bausti ilgesne nei dešimties metų nelaisvės bausme. Juk esame beprotiški humanistai. Gal net humaniški bepročiai.

Šiandien tie žmogų užmušę ir apdergę „bachūrai“ jau laisvėje. Už gerą elgesį atsirado humaniška teisė iš belangės išsirangyti anksčiau. Dabar jie džiaugiasi savo niekingais rytais ir vakarais – vėl ieško pramogų bei aštrių pojūčių, nes tebesijaučia itin reikšmingi: „Pasodino, blia, už nieką.“ Herojai.

O kur to seniai palaidoto fotografo teisė į saulėtekius ir saulėlydžius? Kur jo teisė į ramaus saulėlydžio kadrą? Jis tokios teisės nebeturi. Ją iš jo visiems laikams atėmė sugyvulėję „herojai“.

Šiame straipsnyje:
paaugliai
žmogžudystė
atsakomybė

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Komentarai

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Komentarai

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Algis
Čia tai tiesa, ir ne tik paaugliai yra nebaudžiami, galima sakyti, kad mūsų teisėsauga labiau gina nusikaltėlius nei aukas. Todėl daug aukų tiesiog nesikreipia į teisėsaaugos institucijas, nes ten bus išjuokti ir pažeminti ypač seksualinės aukos.
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