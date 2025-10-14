Puikus Palangos įvertinimas!

Džiaugdamasis noriu pasidalinti šia nuostabia žinia, kuri yra ne tik svarbus pripažinimas, bet ir strategiškai svarbi visam mūsų miestui – visai netrukus Palanga oficialiai bus paskelbta 2026 metų Europos sporto miestu !
Ką tik, šią vasarą, mes buvome Pasaulio lietuvių sporto žaidynių sostinė, štai dabar – dar vienas svarbus pripažinimas.
Šiandien Palangos miesto savivaldybė gavo oficialų Europos sporto sostinių ir miestų federacijos (ACES Europe) laišką, kuriame šios organizacijos prezidento p. Gian Francesco Lupattelli vardu pranešama, kad mūsų kurortas įvertintas šiuo garbingu titulu. Pranešimą pasirašė generalinis sekretorius Hugo Alonso, pabrėždamas, kad tai – PELNYTA NOMINACIJA, kurią lėmė mūsų miesto nuoseklus darbas, sporto infrastruktūros plėtra ir bendruomeniškumas.
„Sveikiname su šiuo prestižiniu įvertinimu, kurį Jūsų miestas pelnė tapdamas puikiu pavyzdžiu, kaip galima skatinti sportą visiems – kaip priemonę sveikatai stiprinti, socialinei integracijai skatinti, švietimui palengvinti bei pagarbai ugdyti. Visa tai visiškai atitinka pagrindinius ACES tikslus.
Jūsų miestas taip pat pademonstravo pavyzdinę sporto politiką – su įspūdinga sporto infrastruktūra, gerai organizuotomis programomis ir plačia įvairių veiklų įvairove“, – rašoma laiške Palangos miesto savivaldybei.
ACES Europe – tai nuo 1999 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi Briuselyje, bendradarbiaujanti su Europos Komisija. Ji kasmet įvertina miestus už jų indėlį į sporto plėtrą, fizinio aktyvumo skatinimą ir sveikos gyvensenos propagavimą.
Praėjusią savaitę Palangą vizitavo, vertino ir vėliau savo išvadas bei rekomendacijas organizacijai pateikė du ACES Europe atsiųsti atstovai – iš Čekijos ir Latvijos. Jie išsamiai apžiūrėjo visus mūsų sporto objektus, susipažino su jiems pateikta šių objektų įveiklinimo ataskaita.
Vienas iš labai svarbių vertinimo kriterijų buvo tai, kaip miestas pastaraisiais metais plėtoja sporto infrastruktūrą ir pritaiko ją tiek savo bendruomenės, tieks svečių reikmėms, kiek dėmesio skiriama įtraukti visus gyventojus – ypač vaikus – į sportą ir sveikatinimą.
Šis titulas – TARPTAUTINIS PALANGOS ĮVERTINIMAS, kurį gavome ne už vieną projektą ar sporto renginį, o už ilgalaikę strategiją, kryptingą požiūrį į sportą kaip į svarbią gyvenimo kokybės dalį.
Kaip pažymi organizacija, šie įvertinimai skiriami remiantis atsakomybės ir etikos principais, suvokiant, kad sportas yra bendruomenės vienijimo veiksnys, gyvenimo kokybės gerinimo priemonė, prisidedanti prie psichinės ir fizinės gerovės bei visų socialinių sluoksnių integracijos.
Tapti Europos sporto miestu 2026 – tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Šis titulas leis dar plačiau atverti duris tarptautiniam bendradarbiavimui, pritraukti dar daugiau dėmesio mūsų sporto iniciatyvoms, projektams ir pačiam miestui. Be viso to, tai bus puiki reklama Palangai, kuri taps lygiavertė pasaulinio ACES tinklo, kurį sudaro daugiau kaip 5000 savivaldybių visame pasaulyje, narė.
Nominacija Palangai bus įteikta gruodžio 11 dieną Briuselyje, Europos Parlamente.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisideda prie sporto augimo Palangoje – mūsų Sporto centro, ugdymo įstaigų treneriams, mokytojams, visiems sporto klubams, sportininkams ir sportuojantiems žmonėms, savanoriams bei visai Palangos bendruomenei. Šis įvertinimas – mūsų visų bendro darbo rezultatas!
PALANGA = SPORTAS, SVEIKA GYVENSENA
Šiemet Palanga iš pagrindų atnaujino savo sporto infrastruktūrą, investuota ne vienas milijonas eurų.
Rekonstruotas miesto stadionas jau gavo tarptautinį sertifikatą, leidžiantį čia rengti varžybas ir čempionatus. Dabar tai – vienas moderniausių stadionų Lietuvoje !
Savivaldybė taip pat finansavo padelio aikštyno ir pikebolo aikščių statybą – projektas jau įgyvendintas.
Atidarytas naujas Baltijos mokyklos sporto kompleksas – su dirbtine futbolo danga, krepšinio, tinklinio aikštėmis ir treniruokliais, pritaikytais neįgaliesiems.
Baigta ir Senosios gimnazijos stadiono rekonstrukcija, o netrukus bus užbaigta ir V. Jurgučio progimnazijos stadiono rekonstrukcija.
Rekonstruojama ir Šventosios mokyklos sporto salė.
Ką tik Senojoje gimnazijoje atidarytas pirmasis Lietuvoje modernus PE-STEAM centras, kur sportas ir mokslas susijungia į vieną visumą.
Palanga taip pat parengė atvirų teniso kortų projektą ir jau turi statybos leidimą – turėsime modernius teniso kortus!
Jau artimiausiu metu duris atvers uždari teniso kortai su sporto salėmis, pirtimi, įgyvendinti privačiomis investicijomis kartu su „Norfa“ prekybos centru.
Pirmyn – dar aktyvesnės, dar sveikesnės Palangos link !
