Rankinės – išdavikės

Politikei už „Fendi“ rankinę kliuvo daugiau nei už koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio cirkus. O kad suošė socialiniai tinklai, pavymui – ir žiniasklaida: gėdų gėda, kaip tokią prabangą demonstruoti politikei, ir dar socialdemokratų atstovei?! Net premjerės patarėjas turėjo aiškintis: ne tiek jau ir brangiai kainavo, Milane „papigiai“ gavo. Tačiau ir vėl negerai – kodėl klastotes perka?!
Sveiko proto balsai aušina emocijų temperatūrą: ar realių problemų nėra, kad dėl tokių niekų ietis laužome?.. „Tegul ir su maksimos maišeliu, kad tik žmonių labui dirbtų“, – sako kiti. Na, su maišeliu premjerės nesinorėtų matyti (net jei tai būtų ir „Balenciaga“ rankinė, primenanti pirkinių krepšelį, kurio neadekvačia kaina piktinosi Rūta Mikelkevičiūtė), geriau jau tegu mūsų Vyriausybės vadovė būna reprezentatyvios išvaizdos. Jei didiesiems stiliaus kritikams kliūva premjerės dievinamos suknelės – esą pagal pareigas derėtų dalykiškesnis stilius, teįsiklauso į stilistų rekomendacijas: prabangi klasikinio stiliaus rankinė gali „ištempti“ visą moters įvaizdį.
Rankinių kalba yra turtinga. Ypač – politikių rankose. Angelą Merkel, buvusią Vokietijos kanclerę, matydavome su tamsiomis rankinėmis be jokių prekės ženklą išduodančių detalių. Britų spauda juokavo, kad buvusi Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Margaret Thatcher rankinę pavertė ginklu – jos pasirenkamos griežto stiliaus rankinės simbolizavo griežtą, bet rafinuotą spaudimą politikoje. Ką kalbės mūsų premjerės rankinės, dar pamatysime. Vis dėlto geriau tegu kalba darbai.
