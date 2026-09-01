Rugsėjo 1-oji – jokia šventė

Kaip teko skaityti įvairiuose šaltiniuose, sovietinėje Lietuvoje rugsėjo 1-oji iškilmingai pradėta švęsti 1980 m., kaip ir kitose Sovietų Sąjungos respublikose. Tą dieną mokiniai tradiciškai susirikiuoja, kaip lageryje arba kalėjime, ir sveikina mokytojus, tarsi prižiūrėtojus.
Kodėl mokslo metai pradedami būtent tą dieną?
Ogi todėl, kad 1492 m. caras Ivanas III rugsėjo 1-ąją paskelbė Naujųjų metų pradžia. Tik 1700 metais Petro I įsakymu metų pradžia buvo paskelbta sausio 1-oji.
Taigi iš esmės tai yra rusiška šventė ir jos švęsti nereikėtų. Be to, ji turi sovietų lageriams skirtų ritualų, kurie perimti iš Rusijos kalėjimų ir Raudonosios armijos. Reikėtų tų tradicijų ir ritualų atsisakyti.
Vakarų Europoje tai yra įprasta diena, kurios niekas nešvenčia.
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