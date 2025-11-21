Seni Šalti, kur eini?

Tapęs valstybės vadovu, Jurijus Vladimirovičius jau sunkiai sirgo, o norint išspręsti SSRS kamuojančias bėdas (tiek vidaus, tiek išorės politikos) reikėjo stipraus imuniteto, neišsenkančios energijos bei proletarus trikdančio kūrybingumo.
Specialioji sovietų operacija Afganistane (1979 m. gruodžio pabaiga – 1989 m. vasario vidurys) nesiklostė taip sklandžiai, kaip veikiausiai nomenklatūra tikėjosi. SSRS vasalėje komunistinėje Lenkijoje vis daugiau problemų kėlė „Solidarumu“ (lenk. „Solidarność“) pasivadinusio judėjimo veikėjai, o naujasis JAV prezidentas, buvęs aktorius, Ronaldas Wilsonas Reaganas (1911–2004) labai aiškiai leido suprasti, kad amerikiečiai Šaltojo karo (1945–1991) žaidime pereina į puolimą.
„Tiesa yra tai, kad šiuo metu „įšaldymas“ prilygtų labai pavojingai saviapgaulei, mat tai tebūtų taikos iliuzija. Realybė yra tai, kad taiką mes privalome pasiekti jėga. Aš... aš sutikčiau su įšaldymu, jei tik galėtume įšaldyti globalinį sovietų geismą. Įšaldymas dabartiniame apsiginklavimo lygmenyje sovietams panaikintų bet kokią dingstį rimtai derėtis Ženevoje ir praktiškai užkirstų kelią mūsų galimybėms pasiekti tą ginklų sumažinimo limitą, kurį siūlome mes. Vietoj to įšaldymu jie pasiektų savo tikslus. Įšaldymas būtų it prizas Sovietų Sąjungai už milžinišką ir precendento neturintį karinių pajėgumų stiprinimą. Tai užkirstų kelią būtinam ir seniai atidėliotam Jungtinių Valstijų ir sąjungininkų gynybos modernizavimui bei padarytų mūsų senstančias pajėgas dar labiau pažeidžiamas“, – Nacionalinės evangelikų asociacijos (angl. „National Association of Evangelicals“) suvažiavime (1983 m. kovo 8 d. Orlande, Floridoje) kalbėjo R. W. Reaganas (jo pasisakymą dažnai pertraukdavo pritariantis auditorijos juokas bei aplodismentai).
Vėliau ši kalba ne kartą buvo prisiminta dėl to, kad tuometis JAV prezidentas, ją sakydamas, labai aiškiai ir atvirai SSRS įvardino kaip „blogio imperiją“ (angl. „Evil empire“). Matyt, jis amerikiečių akyse bandė susieti Sovietų Sąjungą su blogio jėgomis iš populiaraus tų laikų fantastinio filmo „Žvaigždžių karai“ (angl. „Star Wars“).
Fortūnos svarstyklės Šaltajame kare, nepaisant viso SSRS valstybės saugumo komiteto (rus. „Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti“) bitelių triūso, ėmė akivaizdžiai krypti buržuazijos naudai, tad Jurijus Vladimirovičius veikiausiai taip ir būtų numiręs iš širdgėlos, jeigu ne mažos mergaitės iš anapus Atlanto atsiųsta žinutė.
„Gerbiamas pone Andropovai, mano vardas Samantha Smith. Man dešimt metų. Sveikinu gavus naujas pareigas. Jaučiuosi sunerimusi dėl gręsiančio Rusijos ir Jungtinių Valstijų branduolinio karo. Ar jūs pasisakysite už karą? Jeigu ne, pasakykite, ką padarysite, kad karo nebūtų. Į šį klausimą jums atsakyti nebūtina, tačiau norėčiau, kad tai padarytumėte. Kodėl norite užkariauti pasaulį ar bent jau mūsų šalį? Dievas sukūrė pasaulį tam, kad mes juo dalytumės ir rūpintumės“, – svariai prie disidentų politinio „gydymo“ psichiatrinėse ligoninėse prisidėjusiam žmogui pamokslavo dešimtmetė mergaitė (žinutė buvo išsiųsta dar 1982 m. pabaigoje).
Šis manifestas buvo publikuotas sovietiniame leidinyje „Pravda“, tačiau iš pradžių Jurijus Vladimirovičius nesiteikė atsakyti Meino valstijos gyventojai. Kitas žmogus galbūt ir būtų tuo pasitenkinęs, tačiau S. Smith nubuvo „Draugystės“ kolūkio tvarte gimusi baudžiauninkų palikuonė. Ji buvo tikra amerikietė, tad negavusi atsakymo kreipėsi į SSRS ambasadoriaus Jungtinėse Valstijose pareigas ėjusį Dobryninų giminės atstovą Anatolijų Fiodorovičių (1919–2010).
„Miela Samantha, tavo žinutę gavau kartu su daugeliu kitų, neseniai mane pasiekusių iš tavo šalies bei kitų pasaulio kraštų. Iš tavo pranešimo man susidarė įspūdis, kad esi drąsi ir sąžininga mergaitė, panaši į Tomo Sawyerio draugę Becky iš garsiosios tavo tėvynainio Marko Twaino knygelės. Ši knyga mūsų šalyje gerai žinoma bei mėgstama visų berniukų ir mergaičių. Taigi nerimauji dėl to, ar tarp mūsų valstybių kils branduolinis karas. Ir dar klausei, ar kas nors daroma, kad tai neatsitiktų? Tavo klausimas yra svarbiausias iš tų, kuriuos gali iškelti kiekvienas mąstantis žmogus. Aš tau atsakysiu rimtai ir sąžiningai. Taip, Samantha, mes Sovietų Sąjungoje stengiamės daryti viską, kad Žemėje nebūtų karo. To nori kiekvienas sovietinis žmogus. Tą mums įdiegė didysis mūsų valstybės įkūrėjas Vladimiras Leninas“, – taip skambėjo atsakymas, kurį galiausiai gavo S. Smith (1983 m. balandžio 26 d.).
Nors oficiali šio atsakymo autorystė priskiriama Jurijui Vladimirovičiui, visai tikėtina, kad tekstą sukūrė ne jis, o kuris nors minėto SSRS valstybės saugumo komiteto darbuotojas. Žinutės pabaigoje teksto autorius pakvietė Samanthą artėjančią vasarą apsilankyti Sovietų Sąjungoje.
„Susipažinsi su mūsų šalimi, susitiksi su bendraamžiais, aplankysi tarptautinę vaikų stovyklą „Artekas“ prie jūros. Galėsi pati įsitikinti: visi Sovietų Sąjungoje pasisako už taiką bei tautų draugystę“, – teigė atsakymo autorius.
Taip prasidėjo didžiausias politinio turizmo ir viešųjų ryšių farsas, kurio nebuvo nuo to meto, kai Chruščiovių dinastijos patriarchas Nikita Sergejevičius (1894–1971) linksminosi Jungtinėse Valstijose (1959 m. rugsėjis).
Naujausi komentarai