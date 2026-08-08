Skanusis turizmas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija šią savaitę paskelbė ambicingą viziją: Lietuva galėtų tapti gastronomijos Meka – čia vyktų pasaulinio lygio renginiai, veiktų Baltijos gastronomijos ir inovacijų centras, o maistas taptų viena svarbiausių priežasčių aplankyti mūsų šalį. Žadama iki metų pabaigos sukurti strategiją, kuri sustiprintų Lietuvos gastronomijos tarptautinį žinomumą.
Mes mėgstame strategijas. Kepame jas greičiau nei kugelį. Vizijų mums niekada netrūko – buvome ir gerovės valstybė, ir finansinių technologijų centras, ir gyvybės mokslų lyderiai ir t. t. Dabar atėjo eilė gastronomijos Mekai.
Mes mėgstame strategijas. Kepame jas greičiau nei kugelį. Vizijų mums niekada netrūko.
Tačiau gastronominis turizmas gimsta ne ministerijos posėdžių salėje. Jis gimsta tą akimirką, kai išalkęs turistas atsisėda prie stalo. Ir ne vien parodomojoje degustacijoje ar „Michelin“ žvaigždute įvertintame restorane. Daugumai keliautojų šalies skonius tenka atrasti ir pakelės užeigose, ir lankomų miestelių kavinaitėse.
Visos nacionalinės strategijos susitraukia iki labai paprasto egzamino prie stalo: ar maistas skanus, ar padavėjas nusišypso, ar už vakarienę nereikia palikti pusės kelionės biudžeto. Juk patiekalų kainomis sparčiai pasivijome Europos didmiesčius, tačiau ar pasivijome maisto ir aptarnavimo kokybe?
Tiesa, pamatus gastronomijos Mekai jau turime. Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ apklausos rodo, kad net 78 proc. užsienio turistų nori paragauti lietuviškų patiekalų. Kitaip tariant, pasaulis jau domisi tuo, ką dedame į lėkštę. Tik ar mes patys visada pasirūpiname, kad toje lėkštėje būtų tai, kuo verta didžiuotis?
Tad gal neverta skubėti statyti gastronominės Mekos. Pirmiausia neblogai būtų tapti šalimi, kurioje beveik kiekvienoje kavinėje gausi gerą maistą, nuoširdų aptarnavimą ir sąskaitą, nuo kurios neužspringsi. O tada, žiūrėk, ir skonių piligrimai pradės plūsti. Be strategijos. Vien iš gero apetito.
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