Šnobelį – S. Witkoffui

Apie tikrąją Nobelio premiją svajojančio D. Trumpo bičiulis virto politikoje įsigalėjusio diletantizmo simboliu. Grafomanų tekstai bukina skaitytojus. Apsišaukėlio gaminami tortai iškreipia supratimą apie konditerijos standartus. Tačiau kai nuobodos kamuojamų verslo veikėjų rankose atsiduria jų kompetenciją pranokstantys galios svertai, pasaulis gali atsidurti ties katastrofos slenksčiu.
S. Witkoffo palaimintas 28 punktų pseudotaikos planas, kurį (sako, pats neskaitęs) D. Trumpas bandė iki Padėkos dienos ultimatyviai įpiršti V. Zelenskiui, – materialinę formą įgavęs politinis absurdas, ačiūdie, jau išmestas į istorijos šiukšliadėžę. Tačiau jį skaičiusių sveiko proto žmonių tai neguodžia. Šiandien vis dažniau regime reiškinį, kurį tiksliausiai apibūdina Dunningo–Krugerio efektas: vis daugiau įtakos daro žmonės, nesuprantantys sričių, kurias mėgina valdyti. Instituciniai veikimo principai, formalios taisyklės jiems yra tik perteklinis formalumas, valstybės valdymas – operacija, kurią galima sutraukti iki kaštų ir pelno lentelės, tarptautinė politika – veiksmai, kuriuos privalu derinti prie atostogų kalendoriaus.
Politiką bandęs vaidinti E. Muskas, bekarpydamas JAV išlaidas, vos nepalikęs šalies be branduolinės stebėsenos, grįžo prie savo „teslų“ ir „starlinkų“. Tačiau S. Witkoffas – tikrai ne vienišas. Apsišaukėlių, savo gėdą dėl kompetencijos stokos bandančių pridengti charizmos lapeliu, – pilni Lietuvos valdžios kabinetai. Magnatui iš Niujorko konkurentų dėl Šnobelio sočiai rastume.
