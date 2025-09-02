Sodų bendrijoje išdygo daugiabutis?

Suprantama, nemalonus tai atvejis, kai dėl vieno žmogaus neaiškių planų turi kentėti visi kiti. Tačiau straipsnio pabaigoje rašoma, kad tvora jau yra griaunama, taigi savivaldybė, turinti tikrai neblogą merą, galės tą investiciją vis tiek realizuoti.
Man užkliuvo kitkas. Jau pirmajame laikraščio puslapyje matyti, kad už tvoros yra pastatytas trijų aukštų žalias namas. Iš karto net pagalvojau, kad tai yra daugiabutis. Tačiau paskui susivokiau, kad čia vieno asmens namas su vienu buitiniu kažkodėl nuo stulpo į vidų nusidriekusiu elektros įvadu.
Kyla klausimas, kas ir kodėl leido tokį didelį namą pastatyti? Juk šis pastatas stovi ne kur nors Klaipėdos Jūrininkų prospekte, kur pilna didelių daugiabučių, o sodų bendrijoje.
Kiek žinau, sodų bendrijose daugiabučio dydžio namų iki šiol niekas neleido statyti, nes nuo sovietmečio galioja labai griežti apribojimai.
Akivaizdu, kad namas yra pastatytas per didelis tokiai vietovei. Nebent gal pasikeitė reikalavimai? Bet tada jau būtų nonsensas.
Taigi manau, kad valdžia turėtų pasiaiškinti, kaip atsirado toks nebūdingas pastatas, kuris ir buvo atitvertas nuo visuomenės tvora. Jei ši buvo nelegali, gal ir namas nelegaliai pastatytas?
