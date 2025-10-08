Spalio 7-osios įkaitai

Kai prestižinių universitetų profesoriai kalba apie teroristų „teisę pasipriešinti“, kas penktas jaunas amerikietis tiki, kad Holokaustas – mitas, Europos futbolo sirgaliai ir „Eurovizijos“ bendruomenė reikalauja eliminuoti Izraelį, Londono žydai saugumo sumetimais vežiojami specialiais autobusais, jauni vakariečiai skanduoja teroristų šūkius, senojo pasaulio gatvėse skerdynių metinės švenčiamos su saldumynais, atvirai antisemitinė retorika toleruojama Lietuvos politiniame elite, – tai ne „kitokia nuomonė“. Tai moralinė katastrofa: Vakarai nebepajėgia atskirti aukos nuo budelio.
Nors yra daugiau kaip 60 tūkst. vaizdo įrašų, kuriuose patys teroristai fiksavo žudynes, socialiniai tinklai skęsta melagingos informacijos liūne. Žmonės tiki melu, nes nebetiki, kad tiesa apskritai egzistuoja. Socialinės medijos tapo galingesnės už G. Orwello „Tiesos ministeriją“ – vienu paspaudimu jos paverčia aukas budeliais, o budelius – aukomis. Tiesa tampa nuomone, o nuomonę galima turėti bet kokią. Civilizacija, kuri sugeba sutelkti dėmesį tik 30 sekundžių – tiek, kiek trunka vienas „TikTok“ įrašas, tampa idealia dirva manipuliacijai.
Šioje sistemoje žydai – per daug sėkmės lydimi ir savarankiški, kad galėtų būti aukos. Išpuoliai prieš žydus, ginkluota apsauga prie sinagogų, intelektualų antikolonijinis diskursas ieškant represijų ten, kur jų nėra, o terorą vadinant būtinąja gintimi, – visa ta radosi anksčiau, nei B. Netanyahu pradėjo karinę operaciją Gazos Ruože. Žydai taikiniu tapo ne dėl to, ką jie darė, o dėl to, kas jie yra. Todėl jų kančia tampa nematoma – net kai ji nufilmuota. Nebereikia aiškintis, kas yra priežastis, kas – padarinys, – pakanka jausti. Jausti – vadinasi, kartoti tai, ką skelbia tavo informacinis burbulas. Vakarai, kur šimtmečius remtasi švietimu ir kritiniu mąstymu, šiandien kapituliuoja prieš primityviausią demagogiją.
48 įkaitai vis dar laikomi Gazoje – gyvi ar mirę. Tačiau įkaitais tapome ir mes – praradę gebėjimą mąstyti, pasiduodantys algoritmams, kurie sprendžia, kokią tikrovę matysime ir kokie vaizdai formuos mūsų supratimą apie gėrį ir blogį. Tapome įkaitais, nes išmokome reaguoti, bet pamiršome mąstyti.
(be temos)