Spardyk ir valdyk

„Komunistų partija visada sakydavo: „Taip. Mes esame dėl jūsų. Mes už darbininkus. Už vargstančius žmones.“ Tačiau šie žmonės dabar sakė „ne“. Tai buvo savotiška revoliucija, kuri buvo absoliučiai taiki, absoliučiai taiki. Žmonės meldėsi su rožančiais rankose, o ant Gdansko laivų statyklos vartų kabojo didis Jono Pauliaus II atvaizdas“, – pasakojo buvęs Lenkijos ambasadorius prie Šventojo sosto Januszas Andrzejus Kotanskis (portalo romereports.com straipsnis „Sukako keturi dešimtmečiai komunizmo žlugimą lėmusiam pirmajam Jono Pauliaus II vizitui į Lenkiją“ (angl. „40 years ago, John Paul II’s first visit to Poland that brought the collapse of communism“, 2019 06 04).
Tuo metu komunistinė Lenkija turėjo labai rimtų ekonominių problemų, o dalis žmonių vis labiau darėsi nepatenkinti tiek blogėjančia materialine padėtimi, tiek autoritarine santvarka. Šios bėdos prasidėjo dar XX a. aštuntojo dešimtmečio antroje pusėje, o šiam besibaigiant vis daugėjo ženklų, kad komunistinės Lenkijos padėtis ilgainiui taps dar labiau komplikuota.
„Amerikos bankininkai teigia, kad siekdama gauti naują didelę paskolą, Lenkija sutiko leisti Vakarų bankams stebėti jos ekonominę politiką. Šį kompromisą jie laiko istoriniu finansinių santykių su komunistiniu pasauliu proveržiu. Paskola, kurią dabar ruošiasi suteikti Vakarų bankų grupė, yra būtina tam, kad Lenkija, labiausiai po Sovietų Sąjungos įsiskolinusi komunistinė valstybė, galėtų padengti beveik 15 mlrd. dolerių skolą Vakarams. Kad įtikintų bankus suteikti finansavimą, Lenkija jau turėjo paskelbti naują griežtą 1979 m. biudžetą ir pateikti kreditoriams naują išsamią informaciją apie savo finansinę padėtį“, – teigta „The New York Times“ straipsnyje „Lenkija, siekdama gauti paskolą, leis Vakarų bankams stebėti ekonomiką“ (angl. „Poland, in Bid for Loan, Will Let West’s Banks Monitor Economy“, 1979 01 26).
Maisto kainos augo, o gyventojų nepasitenkinimas vis didėjo, tad dar besibaigiant 1976 m. birželiui, komunistinę Lenkiją sukrėtė neramumai. Šiuos, kaip spėjama, sukėlė ne inteligentija ar vakarietiškos roko muzikos paveiktas jaunimas, o darbininkai, t. y. tie, kurių interesams komunistinė valdžia tvirtino atstovaujanti.
„Varšuva, birželio 25 d. Lenkijos valdžia šįvakar atšaukė savo planą smarkiai pakelti maisto produktų kainas. Ji ėmėsi veiksmų po to, kai streikuojantys darbininkai, protestuodami prieš kainų didinimą, sugadino geležinkelio bėgius už sostinės ribų bei ėmė streikuoti kitose šalies dalyse. Ministras pirmininkas Piotras Jaroszewiczius per vienos minutės trukmės kreipimąsi televizijoje pareiškė, kad vyriausybė nusprendė atidėti siūlomo įstatymo svarstymą tolesniam tobulinimui, kuris gali užtrukti mėnesius. Ministras pirmininkas teigė, kad kai kurie gamyklų darbuotojai pritarė kainų padidinimui, tačiau kiti išliko skeptiški. Streikuojantys netoli Varšuvos esančios „Ursus“ traktorių gamyklos darbininkai teigė: „Streikuojame. Streikuoja ir kitos Lenkijos gamyklos, įskaitant Baltijos uostus“, – pranešta kitame „The New York Times“ straipsnyje „Po neramumų Lenkija atšaukia maisto kainų kėlimą“ (angl. „Poland Cancels Food Price Rises After Disorders“, 1976 06 26).
Slenkant metams, susidariusi padėtis tik dar labiau komplikavosi, o streikuojantys darbininkai ir kiti aktyvistai vis nesiliovė bruzdėję. Antai 1980 m. rugpjūčio 14 d. Vladimiro Iljičiaus Uljanovo (1870–1924) garbei pavadintoje Gdansko laivų statykloje prasidėjo vadinamosios Laisvosios pakrančių profesinės sąjungos (len. „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża“) suorganizuota streiko akcija.
Ji buvo surengta iš darbo atleistai krano operatorei ir politinei aktyvistei Annai Walentynowicz (1929–2010) palaikyti ir būtent per ją pasaulis sužinojo apie elektriką bei politinį aktyvistą Lechą Walęsą (1943). Vėliau L. Walęsa gavo Nobelio taikos premiją ir tapo Lenkijos prezidentu, o A. Walentynowicz žuvo 2010 m. balandžio 10 d. lėktuvo katastrofoje, t. y. toje pačioje, per kurią šį pasaulį paliko tuometis Lenkijos prezidentas Lechas Aleksanderis Kaczynskis (1949–2010), pirmoji ponia Maria (1942–2010) ir visi kiti skridę asmenys (iš viso 96).
Kiek vėliau dar tą patį mėnesį (1980 m. rugpjūčio 31 d.) komunistinės Lenkijos valdžia sudarė susitarimą su protestuotojais, kuris lėmė pirmosios nepriklausomos profesinės sąjungos „Solidarumo“ (len. „Solidarność“) atsiradimą.
Susidariusi padėtis turėjo kelti stiprų galvos skausmą komunistinės Lenkijos nomenklatūrai, tačiau Kremliui ji veikiausiai atrodė dar grėsmingesnė. Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad tai buvo bene pavojingiausia padėtis nuo to meto, kai komunistinės Čekoslovakijos valdžia eksperimentavo kurdama socializmą „žmogišku veidu“.
Po kelerių metų, jau griūnant visam Rytų blokui, faktinis komunistinės Lenkijos lyderis Wojciechas Witoldas Jaruzelskis (1923–2014) tvirtino, kad 1981 m. spalį jį dažnai lankė augančiu „Solidarumo“ populiarumu nepatenkintas SSRS ambasadorius.
Rytų Vokietijos armija buvo nusiteikusi padėti sprendžiant „Solidarumo“ klausimą, o veiksmus Lenkijoje planavo visos Varšuvos pakto narės („Los Angeles Times“ straipsnis „Jaruzelskis patvirtino, kad Kremlius ragino užkardyti „Solidarumą“ (angl. „Jaruzelski Admits Kremlin Urged Solidarity Crackdown“, 1989 12 18).
