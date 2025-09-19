Sportas – politikos įrankis

Apolitiško sporto idėja galbūt ir būtų labai graži, tačiau jos įgyvendinti praktiškai neįmanoma.
Pirmiausia taip yra todėl, kad kai kurių tautų tarpusavio santykiai yra be galo komplikuoti bei kontroversiški. Sporto pasaulio funkcionieriai ir paprasti žiūrovai veikiausiai labai norėtų, kad stebint Pietų Korėjos ir Japonijos arba Prancūzijos ir Vokietijos atstovų žaidimą, niekas neprisimintų nei dviejų pasaulinių karų, nei to fakto, kad Japonija buvo užvaldžiusi Korėjos pusiasalį (nuo 1910 m. iki 1945 m.), tačiau išsilavinusiam žmogui tą visada sunku padaryti.
Antra, totalitariniams ir autoritariniams režimams, ypač bandantiems kurti naują pasaulį bei naują žmonių rūšį, sportas yra puiki priemonė, leidžianti bent jau propagandiniu viešųjų ryšių lygmeniu visiems pademonstruoti tariamą savo režimo pranašumą prieš kitas santvarkas. Taip buvo SSRS ir Trečiojo reicho laikais, taip yra ir dabar (ką prieš keletą metų paliudijo Rusijos sportininkų dopingo vartojimo skandalai).
Šaltojo karo epochoje (1945–1991) svarbiausia propagandinė SSRS sportininkų užduotis buvo parodyti tariamą sovietų pranašumą prieš Vakarų demokratijas (ypač Jungtines Amerikos Valstijas), tačiau teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad sporto vaidmuo „homo sovieticus“ rūšies egzistencijoje vien tuo neapsiribojo.
Sovietų Sąjunga kūrė naują tobulą proletariato pasaulį, kuriame galėtų gyventi vien sveiki, gražūs, stiprūs ir darbštūs žmonės (tokį pat pasaulį bandė kurti ir Trečiasis reichas), tad iš esmės buvo siekiama padaryti viską, kad sovietinis žmogus didelę dalį sportui ir mankštai dėmesio skirtų ne vien per profesionalų varžybas, bet ir kiekvieną įprastą gyvenimo dieną.
Kitaip tariant, marksistinės utopijos kūrimo spektaklyje SSRS valdžia sportui skyrė bemaž tokio pat lygio vaidmenį, kaip ir kitoms svarbiausioms su politika susijusioms gyvenimo sritims (krašto apsaugai, ekonomikai ir kt.).
Olimpinėse žaidynėse SSRS pirmą kartą dalyvavo tik 1952 m. Helsinkyje (Suomijoje), tad jau čia galima įžvelgti tam tikrą politinę, „tarp eilučių“ slypinčią potekstę, mat pirmoji sovietų sportininkų olimpiada vyko valstybėje, į kurią dar 1939–1940 m. žiemą SSRS surengė atvirą karinę invaziją.
Sovietų dalyvavimas olimpinėse žaidynėse prasidėjo gan vėlai, tačiau apie sportui skiriamą SSRS valdžios dėmesį ir resursus puikiai liudija per labai trumpą laiką (kiek mažiau nei keturis dešimtmečius) iškovotas įspūdingas medalių skaičius (395 aukso medaliai, 319 sidabro ir 296 bronzos, t. y. iš viso 1 010, neskaitant dar 194 medalių, iškovotų žiemos olimpinėse žaidynėse). Daugiau medalių per visą dalyvavimą olimpiadose iškovoti pavyko tik didžiųjų Kremliaus konkurenčių (ir kartais partnerių) Jungtinių Valstijų atstovams (2 765, sudėjus visus trofėjus visose trijų metalų kategorijose, neskaitant 330 iškovotų žiemos olimpiadose).
Fizinio kūno paruošimas darbui ir SSRS gynybai (rus. „gotov k trudu i oborone SSSR“) buvo svarbus, tačiau sovietų funkcionieriai išskirtinį dėmesį skyrė tai sporto šakai, kurioje viską lemią ne raumenų masė, greitis ar lankstumas, o guvios smegenys, t. y. šachmatams.
Sovietų Sąjunga kūrė naują tobulą proletariato pasaulį, kuriame galėtų gyventi vien sveiki, gražūs, stiprūs ir darbštūs žmonės (tokį pat pasaulį bandė kurti ir Trečiasis reichas).
„Sovietų Sąjungos piliečiams šachmatai teikė tai, ko labai trūko jų kasdieniame gyvenime: valstybinės ideologijos nekontroliuojamą išraiškos laisvę, sąžiningą dvikovą, kurioje pergalę lemia ne priklausymas Komunistų partijai ar „teisinga“ tautybė, o asmeniniai gebėjimai“, – samprotaujama Boriso Francevičiaus Gulko (1947) ir dar trijų bendraautorių knygos „KGB žaidžia šachmatais“ („KGB igraet v šachmaty“, 2009) pratarmėje.
Anot knygos autorių, talentingi šachmatininkai Sovietų Sąjungoje galėjo pasiekti tam tikrą materialinę gerovę bei įgyti galimybę važinėti į užsienio šalyse rengiamus turnyrus, o mainais į sąlyginę laisvę jie turėdavo valdančiajai sistemai iškovoti svarbią tarptautinę šlovę. SSRS valdžia šiai sporto šakai ne tik įkūrė atskirą federaciją bei skyrių Sporto komitete, bet ir pavedė Valstybės saugumo komitetui („Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti“) prižiūrėti jos atstovus.
Vieniems šachmatų žaidėjams slaptosios tarnybos atstovai priklausomai nuo susidariusių aplinkybių stengdavosi padėti laimėti, tačiau kitiems kenkdavo. Iš dalies taip buvo todėl, kad vieni šachmatų meistrai, kaip antai šiemet miręs Borisas Vasiljevičius Spaskis (1937–2025) ar prieš devynerius metus šį pasaulį palikęs Viktoras Lvovičius Korčnojus (1931–2016) buvo labai maištingi ir galiausiai, pasinaudoję proga, paliko socialistinį rojų, tačiau buvo ir tokių, kurie noriai bendradarbiavo su sistema.
„Aukšto intelekto Anatolijus Karpovas buvo didis žaidėjas ir kartu didis manipuliatorius. Jis puikiai pasinaudojo visomis KGB teikiamomis galimybėmis. Kai kuriuos šachmatininkus privertė tapti savo pagalbininkais. Iš bendrų pažįstamų sužinojau, kad po Petrosiano pateikto skundo Talis buvo įspėtas, jog vėl neišleis jo į užsienį. Bet pasiūlytas vienintelis būdas „išsigelbėti“ – tapti sovietų liaudies, partijos ir KGB numylėtinio Anatolijaus Karpovo treneriu“, – pasakojama knygoje „KGB žaidžia šachmatais“.
(be temos)