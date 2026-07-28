Su žydrais akiniais – į raibąją mirtį

Sriūbaujama, kad pernai Lietuvoje gimė vos 17,5 tūkst. kūdikių – 1,6 tūkst. mažiau negu 2024-aisiais ir 12,6 tūkst. mažiau nei prieš dešimtmetį, o suminis gimstamumo rodiklis nukrito iki rekordiškai žemo lygio. Pensininkų daugiau nei dirbančiųjų. Verslas reikalauja svetimšalių, nes patys tingime dirbti. Įsigali mada gyventi be vaikų. Feministės aiškina, kad moterys turi tokią teisę.
Be abejo, turi, to niekas ir neginčija.
Tačiau kur tos priežastys, kad nykstame kaip dūmas, neblaškomas vėjo (parafrazuojant vienišą Maironį)? Mokslininkas M. Bileišis teigia, kad priežastys nėra aiškios.
Be abejo. Aišku turbūt tik tai, kad tos bevaikystės priežastys tikrai yra ir jos – kompleksinės. Pirmiausia, matyt, reikėtų dėkoti tiems, kurie norėjo keisti Konstituciją, nes joje parašyta, kad šeima yra vyro ir moters sąjunga.
Naujamanių požiūriu, šitoks archajinis supratimas – atgyvena ir retrogradų šventė, nes dabar šeima gali būti ir raibas vyriškis su kitu Aldonu. Arba Antana su rūtų darželio kaimyne. Net vienas sau asmuo, kuris pats nusidiagnozuoja lytį, taip pat jau irgi šeima. Gal ir vyras (moteris) su kokiu nors palaidu kanopiniu – irgi. Juk smagu nevaržomai gyvuoti ir net gyvuliuoti – čia laisva šalis – visi turi teisę žongliruoti runkeliais ir romantizuoti raibus potraukius.
Vadinamųjų tradicinių vertybių bjaurojimas, vulgariojo feminizmo įsigalėjimas, fiziologinė laisvamanija ir daugiametis iškrypėliškumo ideologizavimas atvedė prie tų pasekmių, kurias statistiškai konstatuojame šiandien.
Išnykimas tai yra mirtis. Ir mes link jos sėkmingai einame pasipuošę žydraisiais akinukais.
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