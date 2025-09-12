Sūdyta žmogienos filė

Vėliau jis aiškino susidomėjęs kanibalizmu, mat esą per žymųjį badą jo brolį nužudę ir suvalgę kaimynai (ABP „Live“ portalo straipsnis „Kanibalizmas, nekrofilija, išniekinimas: žiaurios liūdnai pagarsėjusio Rusijos serijinio žudiko žmogžudystės“ („Cannibalism, Necrophilia, Mutilation: Gruesome Murders By Russia’s Most Infamous Serial Killer“, 2023).
Anot „The Spectator“ straipsnio „Rusijos „raudonasis plėšrūnas“, Andrejus Čikatila buvo unikalus sovietinis serijinis žudikas“ („Russia’s „Red Ripper“ Andrei Chikatilo was a uniquely Soviet serial killer“, 2024), apie suvalgytą brolį jam, vos sulaukus penkerių, papasakojusi motina, tačiau sunku pasakyti, ar šis apskritai egzistavęs.
Karo metais Andrejaus tėvas pakliuvo į vokiečių nelaisvę, tad vėliau jį už „bailumą“ pasmerkė valdžia (Andrejus, kaip spėjama, dėl to tapo bendraamžių patyčių taikiniu).
Taip pat sklando kalbos, kad esą Andrejaus motina per karą pagimdžiusi mergaitę. Jos vyras tuo metu buvo nelaisvėje, tad neatmestina prielaida, kad būsimojo žudiko motiną arba kažkas išniekino (pvz., Raudonosios armijos ar Trečiojo reicho kareiviai), arba ji savo laisva valia mainais į kažką (pvz., maisto produktus) „susimokėjo“ savo kūnu.
Nuolatinis alkio jausmas, skurdas ir bendruomenės panieka nebuvo vieninteliai „kryžiai“, paženklinę būsimojo žmogžudžio vaikystę. Jis buvo drovus trumparegis ir iki 12 metų šlapinosi į lovą, o negyvi bei išdarkyti kūnai karo nuniokotoje vietovėje jo vaikystės laikais buvo įprastas reiškinys.
Jam taip pat sunkiai sekėsi susirasti draugų, be to, liguistas drovumas ne tik trukdė užmegzti santykius su priešinga lytimi, bet ir galiausiai lėmė impotencijos problemas.
Nors tariamas tėvo „bailumas“ Andrejui pridarė bėdų vaikystėje, vėlesniais gyvenimo metais tai nesutrukdė šiam sovietinių komedijų personažą Šuriką savo išvaizda primenančiam žmogeliui gauti pedagogo vietą ugdymo įstaigoje, vesti bei susilaukti dviejų vaikų.
Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad Andrejui bus lemta nugyventi paprasto, niekuo neišsiskiriančio sovietinio žmogelio gyvenimą, tačiau jau aštuntojo XX a. dešimtmečio pradžioje jis prarado pedagogo darbą dėl kaltinimų vaikų tvirkinimu. Tuo metu Andrejus jau veikiausiai aiškiai suvokė, kad nuogų nepilnamečių kūneliai (nepriklausomai nuo lyties) jam sukelia seksualinio pobūdžio susijaudinimą.
Spėjama, kad jo pirmąja auka (1978 m. gruodį) tapo devynerių metų mergaitė, prisimenama Jelenos Zakotnovos (1969–1978) pavarde. Vėliau šiuo nusikaltimu buvo apkaltintas ir mirties bausme nuteistas žmogelis, įvardijamas Aleksandro Kravčenkos pavarde. Jis, kaip teigiama, jau buvo teistas už išprievartavimą, tad milicija jį laikė potencialiu įtariamuoju.
Tuo metu Andrejus jau skaičiavo savo paskutines pedagoginės karjeros dienas, o XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje jis tapo už tiekimą atsakingu pramonės tarnautoju, kuriuos Rusijoje vadino „stumdytojais“ (rus. „tolkači“). Naujasis darbas buvo tikras svajonių užsiėmimas kiekvienam serijiniam žmogžudžiui ar prievartautojui, mat suteikė galimybę, nesukeliant įtarimo, laisvai keliauti po visą Sovietų Sąjungą. Kol dingusiojo artimieji rimtai sunerims, o policija imsis darbo, žudiko jau ir pėdsakai bus atšalę.
Kaip ir kiekvienas prievartautojas ar tvirkintojas, Andrejus savo aukas dažniausiai rinkdavosi iš visuomenės atstumtųjų bei pažeidžiamųjų sluoksnių. Geležinkelio stotyse, autobusų stotelėse arba viešajame transporte jis tykodavo iš namų pabėgusių vaikų, našlaičių, prostitučių, alkoholikų ar protinės negalios kamuojamų asmenų bei viliodavo juos maistu, gėrimais ar draugišku elgesiu.
Tada su savo „grobiu“ jis nueidavo į atokesnę, miškingą vietovę, kurioje bet kokios lyties auką išprievartaudavo (arba bent pabandydavo išžaginti), suluošindavo ir nužudydavo. Neretai jų palaikus jis taip pat ir išdarkydavo.
Ekspertai vėliau atkreipė dėmesį į tai, kad ne vienai savo aukai jis išdūręs akis, tad spėjama, kad Andrejus buvo įtikėjęs senu Rusijoje paplitusiu prietaru, teigiančiu, kad per žmogžudystę aukos akys „įamžinančios“ žudiko atvaizdą. Taip pat teigiama, kad bent vienai savo aukų, dešimtmetei Olgai (nužudytai 1982 m. gruodį) jis išpjovęs gimdą.
Spėjama, kad per daugiau nei dešimt metų (nuo 1978-ųjų iki 1990-ųjų) Andrejus nužudė ir išniekino apie 50 asmenų, o valstybės pareigūnai ilgą laiką negalėjo suvokti susidūrę su išties išskirtiniu reiškiniu. Teigiama, kad siekdami išnarplioti nusikaltimus, jie tikrino jau kalintus seksualinius nusikaltėlius, psichiatrinėse ligoninėse gydytus seksualinių mažumų atstovus bei protinės negalios kamuojamus asmenis, tačiau augantis palaikų skaičius priminė, kad žudikas vis dar bastosi laisvėje.
Taip pat keltos versijos, kad šiuos nusikaltimus įvykdė blogio jėgas garbinantys ir žmones per apeigas aukojantys kulto nariai arba organus nelegalioje rinkoje pardavinėjantys nusikaltėliai. Anot vienos teorijos, Andrejui siautėti tam tikra prasme padėjusi ir pati sovietinė visuomenė. Joje vaikai paprastai buvo auklėjami pagarbiai elgtis su vyresniaisiais (net ir nepažįstamais), o į kiekvieną tvarkingai apsirengusį, akiniuotą vyrą žvelgta kaip į grėsmės nekeliantį sovietinį pilietį.
