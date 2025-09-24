Sukilo verslininkai: nebeapsikentė „originalių“ Seimo nario Neimanto iniciatyvų

Lietuvos pramonininkų konfederacija raštu kreipėsi į LR Seimo narius bei paprašė nepritarti partijos Nemuno aušros K. Neimanto iniciatyvai, kuriuo siūloma uždrausti nesveiko ir greito maisto reklamą nuo 7 val. iki 21 val.
Verslo atstovų nuomone, parlamentaro siūlymas paveiktų konkurencinę įvairių ūkio subjektų aplinką skirtinguose sektoriuose, įskaitant maisto gamybą ir prekybą, todėl „prieš teikiant tokius drastiškus ir daug skirtingų sektorių veikiančius pasiūlymus būtina atlikti įstatymo projekto poveikio konkurencijai vertinimą bei gauti Vyriausybės išvadą – tai buvo pabrėžta ir 2025 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento išvadoje“.
Siūlomas įstatymo projektas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos teigimu, kelia daug abejonių: nėra aiškaus „nesveiko“ ar „greito“ maisto apibrėžimo, todėl neaišku, ką jis iš tikrųjų reglamentuotų. Socialiniai tinklai, kuriuose daugiausia vaikai ir jaunimas, liktų nekontroliuojami, o priežiūros mechanizmas – neįgyvendinamas, sukuriant nelygią konkurencinę aplinką. Numatomos išimtys iškraipytų konkurenciją tarp skirtingų rinkos dalyvių. Ribojimai neproporcingai apsunkintų verslą – mažintų pardavimus, trukdytų inovacijoms ir naujų produktų pristatymui. Tuo pačiu abejotinas ir priemonių veiksmingumas – vaikai daugiausia reklamas mato socialiniuose tinkluose, kurių reguliavimas neliečiamas, o suaugusiųjų teisė į informaciją būtų nepagrįstai ribojama.
Be to, nėra mokslinių įrodymų, kad tokie draudimai sumažintų nesveiko maisto vartojimą, todėl kyla rizika priimti neveiksmingą ir neproporcingą sprendimą.
Net greito maisto restoranų tinklą „Jammi“ (su kuria franšizės pagrindo ryšiais susijusi K. Neimanto žmona) valdanti įmonė pareiškė atsiribojanti nuo šio Seimo nario politinės veiklos ir jo atstovaujamų pažiūrų plačiąja prasme.
Įmonė pabrėžė, kad „ryšys yra išimtinai franšizės pagrindu“ ir kad „verslo vertybės su minimo politiko vertybėmis yra nesuderinamos“.
„Mūsų prekės ženklo veikla visuomet buvo grindžiama aiškiomis vertybėmis: atsakomybe, pilietiškumu ir pagarba visuomenei.
Todėl K. Neimanto politinė veikla bei pasirinkimas sieti savo ateitį su politine jėga, kurios deklaruojamos idėjos ir veiklos metodai yra nesuderinami su mūsų požiūriu“, – komentavo „Jammi“ strategijos vadovas Žilvinas Kuprėnas („Delfi“).
Įmonė priminė, kad pandemijos metu rėmė medikus, karo Ukrainoje metu padeda pabėgėliams ir dalyvauja paramos akcijose. Pasak pranešimo, su „Agroakva“ sudaryta franšizės sutartis galioja iki 2026 m., o dėl jos pratęsimo bus sprendžiama „itin principingai“.
Noras atsiriboti nuo K. Neimanto politinės veiklos nebestebina – vos per metus šis seimūnas iškėlė tokių iniciatyvų, kad jau nebežinome, ar juoktis ar verkti
Kalbu apie įpareigojimą verslui skaičiuoti maisto patiekalų kalorijas, bedarbiams – priverstinai savanoriauti Šaulių sąjungoje, padidinti PVM, nes dabartinis 21 proc. esą per mažas, padidinti baudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Jis balsavo už GPM ir NT mokesčių didinimą, nors tai tiesiogiai smogia šeimoms, ypač palangiškiams, ne savo valia turintiems „prabangų“ nekilnojamojo turtą, kurio vertes užaugino NT vystytojai ir perpardavinėtojai.
Taip pat balsavo bei prieš sklandų atsijungimą nuo Maskvos kontroliuojamo energetinio BREL žiedo. Beje, ir dar vienas „nemirtingas“ šio seimūno blykstelėjimas viešojoje erdvėje – šią vasarą jis palangiškius viešai išvadino beždžionėmis, dėl ko, beje, etikos sargai pradėjo tyrimą.
Net baisu pagalvoti, kokių dar „originalių“ K. Neimanto idėjų sulauksime per likusius trejus šios kadencijos Seimo metus, jei jau dabar nebeturime, kur dėti akių dėl svetimos gėdos. Belieka palinkėti viena – laikykimės.
