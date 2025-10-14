Tai kenkia valstybės įvaizdžiui

Per beveik 11 Kauno mero pareigose išdirbtų metų mačiau įvairių kultūros ministrų. Protingiausias man pasirodė Šarūnas Birutis, su juo bendravimas ir darbas buvo paprastas ir konstruktyvus. Šį asmenį ir vėl matyčiau vadovaujantį Kultūros ministerijai.
Tiesa, teko susidurti ir su prastu pavyzdžiu. Blogi prisiminimai susiję su buvusiu kultūros ministru, kuris prieš tai buvo mano patarėju. Šis nevengdavo darbo metu ir ant sofos pamiegoti, o sakydamas viešas kalbas nuolat kartodavo žodžius „aš“, „aš“... Nors per savo gyvenimą nėra nieko doro nuveikęs, bet mėgsta savo „ekspertinę“ nuomonę brukti visose temose. Esu įsitikinęs, kad žmonės, kurie dedasi, viską išmanantys, iš tikro nežino nieko.
Nepriklausomai nuo to, kokie sprendimai bus priimti Vilniuje, mes toliau dirbsime tam, kad Kaune kultūros ir kitos bendruomenės turėtų geriausias sąlygas ir miesto palaikymą.
Vien per 2024 metus Kauno kultūros įstaigos suorganizavo beveik 5 tūkstančius didesnių ar mažesnių renginių, projektinių veiklų, kuriuose apsilankė beveik 1,5 mln. žmonių.
Be atsidavusių žmonių kuriančių ir dirbančių kultūros, švietimo, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitose srityse visa miesto kuriama infrastruktūra būtų tik bedvasės betono ir stiklo džiunglės.
