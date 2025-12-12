Prognozuota, kad vienas greitai bankrutuos. Tačiau nebankrutavo. Negana to, per kelis dešimtmečius netoliese dar atsidarė naujų ir gerokai didesnių prekybos centrų.
Dabar jau aišku, kad prekybos centrų kūrimosi laikotarpiu buvome tikri apsipirkimo kūdikiai, netvirtomis kojytėmis tipenantys nuo vienos prekės prie kitos. Rankose krepšelis su „Ülker“ sausainiukais, „Uncle Bens“ padažu, margarinu „Delma“, vokišku saliamiu atrodė prikrautas kone išskirtinių prekių.
Laikai pasikeitė. Ilgainiui sutvirtėjome ir tarp lentynų dabar varinėjame plačiais žingsniais – taip sakant, perku perku, viens du trys, nieks manęs nesustabdys.
Nebejaudina, kad, kainoms kylant, prekybininkai nebesivargina pagrįsti jų didinimo būtinybės, nes tokių priežasčių, kaip pastebi kai kurie analitikai, tiesiog nėra.
Beatodairišku apsipirkimo geismu stebisi ir žinomi ekonomistai. Pasak Žygimanto Maurico, žmonės į prekybos centrus veržiasi kaip nuo grandinės nutrūkę.
Prilaikanti grandinė praverstų, mat aplinkui daugėja nestabilumo. Atrodo, jo tik daugės. Ir pasaulyje, ir Lietuvoje auga skolinimosi mastai, kartu ir negrąžintų skolų, o tai 2008 m. privedė prie situacijos, kai optimizmo balionas sprogo ir ant galvų pasipylė visos problemos: bankrotai, nedarbas, ištuštėjusios piniginės, antstolių raštai.
Tada vėl ėmė populiarėti kasdienio vartojimo produktai: grikiai, makaronai, sausainiai. Čia būtų galima paklausti: ką dabar veikia Maisto komisija, kuri deklaravo sieksianti, kad kad kasdienio vartojimo prekių kainos būtų mažesnės?
Pasirodo, komisija tęsia savo veiklą – ne per seniausiai įvyko ketvirtas posėdis. Jei sulauksime prastesnių laikų, tikėkimės, komisija bus parengusi nepriteklių laikotarpiui tinkantį kainų reguliavimo mechanizmą.
