Teisė stabtelėti

Nueidami 2025-ieji Daniją įrašė į istoriją kaip pirmąją Europoje šalį, nutraukusią popierinių laiškų pristatymą. Danijos nacionalinė pašto tarnyba „PostNord“, 2025-ųjų pabaigoje įteikusi paskutinius laiškus adresatams, užbaigė daugiau kaip keturis šimtmečius trukusią nacionalinės pašto tarnybos istoriją. „PostNord“ panaikino ne tik 15 tūkst. darbo vietų, bet ir 1,5 tūkst. raudonųjų pašto dėžučių, tapusių svarbia Danijos paveldo dalimi. Tiesa, Danijos įstatymai garantuoja šalies gyventojų teisę siųsti ir gauti fizinius laiškus, todėl nuo sausio šią paslaugą teiks privati kurjerių bendrovė.
Siunčiamų laiškų mažėja visur. Ne vienos Europos šalies pašto operatoriai sumažino arba svarsto mažinti laiškų pristatymo apimtis: teikti šią paslaugą vos kelias dienas per savaitę. Taigi, nors ir ne visur šalinamos pašto dėžutės, daugelyje šalių pašto paslaugos keičia darbo pobūdį. Ši kaita – ne tik technologinė: tai ir socialinė transformacija. Vis rečiau sulauksime labai asmeniškų, ranka rašytų laiškų.
Ilgimės laiško, kvepiančio meile ir namais. Kaip įrodymo, kad esame verti svarbiausio – laiko ir dėmesio
Per šias šventes pasijutau ypatingai apdovanota, gavusi ranka rašytą, paštu atsiųstą sveikinimą. Vieną vienintelį tokį! Kadaise jų būta tiek, kad net pašto dėžutė užsikimšdavo. Pačiai jų prirašyti prireikdavo dienos: su meile, apgalvojant kiekvieną žodį, užrašant adresą ant voko, palaižant užklijuojamą pašto ženklą. Toks lėtas, beveik ritualinis procesas buvo neatsiejama šventės dalis.
Šiandien daug laiškų gauna turbūt tik Kalėdų Senelis ir... popiežius. Katalikų Bažnyčios vadovas Leonas XIV kasdien sulaukia šimtų laiškų, kurių svoris siekia ir 100 kg. Kai kas netgi naudoja plunksnakotį, kad parašytų Jo Šventenybei. Pasaulis skuba, tačiau mes vis labiau norime stabtelėti. Ilgimės laiško, kvepiančio meile ir namais. Kaip įrodymo, kad esame verti svarbiausio – laiko ir dėmesio.
