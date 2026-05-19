 Ten kažkur, už horizonto

2026-05-19 12:00
Saulius Pocius

Šaliai, kurioje per gegužės 9-osios šokių konkursus skamba O. Gazmanovo muzikinė ortopedija, niekada nebus lemta laimėti „Eurovizijos“. Būtent šių metų gegužės 9 d. šio veikėjo „Mariačka“ skambėjo „Kalnapilio“ arenoje, kur atvykę iš Rygos vaikučiai buvo šokdinami paleidus tos dainos įrašą. Vaikai luošinti ne tik šituo balalaikiniu triperiu, bet dar ir įvardinus, kad jie yra šokių „kolektyvas“. Kiekviena sovietmečio reprodukcija tiesiog jaučia klinišką poreikį pavartoti šį žodį vietoj „ansamblio“, „grupės“ ir pan., nes daugelio viršugalviuose vis dar vyrauja nevalyvas poreikis identifikuoti save kaip socialistinio lagerio laikų produktą. Ne veltui tas pats O. Gazmanovas kitoje savo dainuškoje mauroja: „Aš padarytas Sovietų Sąjungoje“ ir taip kėsinasi aplinkinius apkrėsti sovietizmo bacila.

Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Rusiškos estrados klaikumos liejasi ne tik per federacijos šventes, bet ir per mūsų tautinius paminėjimus. Daug kas dar neužmiršo, kaip vieną Vasario 16-ąją mieste, kuris save ideologizuoja Žemaitijos sostine, per viešumon pastatytą kolonėlę J. Šatunovas bliovė „Bielyje rozy“.

Sunku suvokti, kaip XXI amžiuje laisvoje Lietuvoje gali vešėti šitokia kultūrinė patologija. Matyt, mūsų kultūrininkams nėra didesnį pasigėrėjimą keliančio kūrinio už šitą net Rusijoje nuvalkiotą šūdo gabalą, jei jį pasmilkyti nusprendė per svarbiausią šalies šventę. Gal ne veltui ir vadinamojoje Žemaitijos sostinėje garbinama meška, kuri yra pripažintas blogio federacijos simbolis šalia matrioškos ir balalaikos.

Prasta muzikos padėtis Lietuvoje, prasta. Net rinkoje tituluotų jaunų atlikėjų atliekamuose kūriniuose galima išgirsti slaviško ar posovietinio skambesio, nekalbant jau apie gėdingus tarties defektus ir grynąjį idiotizmą tekstuose. Visa tai byloja, kad Vakarai mums dar toli toli, vis dar ten kažkur, už horizonto.

P. S. Kiek dar tomis kapinių dramatizmo eurovizinėmis dainomis bus nuodijama tautos sąmonė?

Algis
Labai pritariu. Lietuvoje, galima sakyti,dominuoja tik muzikinis kičas. Man nesuvokiama, kaip galima klausyti ruskių muzikos. Tai daro tik degradavęs jaunimas, kitaip nepaaiškinsi. Kuomet Lietuva tiek nukentėjo nuo to ruskių pasaulio, tai reikia atsiriboti nuo visko kas rusiška, dvasiškai išsivalyti. Kuomet Lietuvoje nebuvo normalaus rokenrolo, roko, bliuzo, o nuo ruskių muzikinių standartų pereita prie lietuviško popso, tai ir turim išgertuvių vakarėlio muziką...
cha
ir ko čia kabinėtis ir šaipytis??? kam patinka klasika, kam angliškai dainuojantys ir kažką vaizduojantys, kam normalios rusiškos dainos gražios. Ir nereikia visur kišti politikos.
