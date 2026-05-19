Rusiškos estrados klaikumos liejasi ne tik per federacijos šventes, bet ir per mūsų tautinius paminėjimus. Daug kas dar neužmiršo, kaip vieną Vasario 16-ąją mieste, kuris save ideologizuoja Žemaitijos sostine, per viešumon pastatytą kolonėlę J. Šatunovas bliovė „Bielyje rozy“.
Sunku suvokti, kaip XXI amžiuje laisvoje Lietuvoje gali vešėti šitokia kultūrinė patologija. Matyt, mūsų kultūrininkams nėra didesnį pasigėrėjimą keliančio kūrinio už šitą net Rusijoje nuvalkiotą šūdo gabalą, jei jį pasmilkyti nusprendė per svarbiausią šalies šventę. Gal ne veltui ir vadinamojoje Žemaitijos sostinėje garbinama meška, kuri yra pripažintas blogio federacijos simbolis šalia matrioškos ir balalaikos.
Prasta muzikos padėtis Lietuvoje, prasta. Net rinkoje tituluotų jaunų atlikėjų atliekamuose kūriniuose galima išgirsti slaviško ar posovietinio skambesio, nekalbant jau apie gėdingus tarties defektus ir grynąjį idiotizmą tekstuose. Visa tai byloja, kad Vakarai mums dar toli toli, vis dar ten kažkur, už horizonto.
P. S. Kiek dar tomis kapinių dramatizmo eurovizinėmis dainomis bus nuodijama tautos sąmonė?
(be temos)
(be temos)