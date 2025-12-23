Už lango – siurrealizmo platumos

Jei vis dėlto kalbėtume apie Europą, kraupesnės destrukcijos ir absurdo nerasi nei galvijiškame A. Jerri groteske, nei ciniškuose E. Ionesco farsuose. Lietuvos politiką apniko siurrealistinis idiotizmas. Diagnozė akivaizdi, turint omenyje tai, ką seimūnai pridirbo praėjusią savaitę.
Už ką tautai tokia dalia? Išrinktieji I. Šimonytės lūpomis pasakė, jog suvokia, kad daro nesąmones, bet vis tiek jas daro. Kas begali būti ciniškiau, kai netoliese krauju kosti karas, už durų – balioninis chaosas, o visai šalia lyg virusas nevaldomai veisiasi biurokratija ir biudžetiniai veltėdžiai?
Ir dėl ko čia tas lakstymais palaidais viduriais? Dėl tos pačios LRT 80 milijonų. Dėl naujo pastato už 84 mln. Dėl apmulkintų žmonių, kurie nė iš tolo nesuvokia, kas čia vyksta. Įaitrinus bandos instinktą, visi tik bliauna ir reikalauja, dažnai patys nežino ko. Politinė gyvulininkystė.
Sąjūdžio veteranas V. Čepas pasiūlė tuos 80 milijonų kirpti per pusę ir įkurti dvi LRT. Tačiau tuomet ir erzelio užderėtų dvigubai. Vėl būtų nesibaigiančios kovos su pasekmėmis, bet ne su priežastimis. O priežastis čia – ta pati LRT. Žiniasklaidos rinką išbalansuojanti organizacija, kuri ir buvo sukurta tam, kad valdžia turėtų savo ruporą. Šiam tikslui ir vis daugiau milijonų kasmet. Kodėl niekas neprotestuoja dėl LNK arba TV3? Kodėl tik žviegimas dėl LRT, nesusimąstėte?
Išeitis viena – šis darinys turi būti privatizuotas, kaip tai buvo padaryta su „Lietuvos telekomu“, „Mažeikių nafta“, „Lietuvos kuru“ ir visais kitais valstybinio biznio kliedesiais. Žiniasklaida negali būti nepriklausoma, kai ji šeriama valdžios pinigais.
