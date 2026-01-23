Vakar – ate „Laukiniams Vakarams“, o šiandien – labas, „Nagli“

Šiandien rekonstruojamo legendinio kino teatro „Naglis“ statybvietėje ant pastato iškeltas vainikas. Tai reiškia, kad svarbiausias „Naglio“ rekonstrukcijos etapas jau įveiktas, visos konstrukcijos jau pastatytos, priešakyje – langų ir durų įstatymas, komunikacijos ir apdaila.
Viskas vyksta ir judame į priekį!
Baigus rekonstrukciją, „Naglis“ taps regionine filmoteka ir audiovizualinių menų centras, kuriame veiks dvi profesionaliam kinui rodyti pritaikytos salės ir lauko kino terasa, edukacinės ir ekspozicijų erdvės, skaitykla ir videoteka. Kino profesionalams čia bus įkurtos rezidencijų patalpos, filmų skaitmeninimo ir restauravimo laboratorija bei montažo ir darbo studijos, veiks kavinė. Tai ilgalaikė investicija į kultūros prieinamumą, kino paveldą ir švietimą Vakarų Lietuvoje.
Filmoteka „Naglis“ duris turėtų atverti jau šį rudenį, planuojama, kad per metus čia apsilankys apie 55 tūkst. lankytojų.
Tai, kad Regioninė filmoteka įsikurs Palangoje, leis ir mums, ir mūsų svečiams visais metų laikais mėgautis kokybišku kinu ir kitu audiovizualiniu menu.
Kino teatro „Naglis“ rekonstrukcijos projektą inicijavo Kultūros ministerija ir Lietuvos kino centras, jį bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Kultūros ministerija. Rangos darbus atlieka UAB „Infes“, architektūrinį projektą parengė MB „Altitudės“ kartu su UAB „Urbanistinė architektūra“, laimėję architektūrinį konkursą. Statybų techninę priežiūrą vykdo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
Noriu labai padėkoti Vyriausybei ir jos vadovei, Kultūros ministerijai ir ministrei Vaidai Aleknavičienei už palaikymą, poziciją bei svarų žodį politinėse batalijose, kai nekurie politikai bandė įrodyti, kad šis projektas – esą valstybės lėšų švaistymas.
Priminsiu, jog pernai spalio pabaigoje vienas ponas ėmėsi politinio spaudimo ir teigė, kad kurorte kinas niekam nereikalingas.
Deja, net iš tokio svarbaus kultūros projekto siekta padaryti politinį šou. Neva reikia investuoti milijonus ne į kino teatrus, o į kino industriją.
„Nemuno aušros“ Žemaitaitis viešai siekė sustabdyti „Naglio“ rekonstrukciją ir nutraukti valstybės finansavimą, iš esmės ginčydamas valstybės atsakomybę už kultūros infrastruktūrą regionuose. Politiniais pareiškimais jis siekė blokuoti jau pradėtą projektą ir sugriauti ilgai brandintą sprendimą, svarbų ne tik Palangai, bet ir visai Lietuvos kino bendruomenei.
Tikiuosi, ponas Žemaitaitis, kada nors vis dėlto supras, kad „Naglio“ rekonstrukcija – tai nėra tik „kino teatro pastatas“. Iš tikrųjų tai – kultūros infrastruktūra, kuri yra būtina regionams, kad šie išvengtų atskirties nuo kultūrinių iniciatyvų, dominuojančių didmiesčiuose, o Palangos atveju – dar ir priklausomybės nuo metų laikų.
Mes, Palanga bei regionai, taip pat turime teisę žiūrėti gerą kiną!
Žemaitijoje nuo seno šis statybų etapas buvo vadinamas kazilinėmis: meistrams būdavo dovanojamos vaišės, simbolizuojančios padėką už jų darbą ir linkėjimai pastatui ilgaamžiškumo. Tad šiandien visiems „Naglio“ atgaivinimo projekto sumanytojams bei tiems, kurie įgyvendina šią idėją, įteikiau marinuotų stintų – žemaitišką simbolinę padėką.
Ačiū, Palangai ir visam regionui tai labai svarbus kultūros objektas!
„Naglis“ kyla! Nuoširdžiai dėkoju visiems, kuriems tai svarbu!
Naujausi komentarai