Kitaip tariant, per tuos beveik 300 metų nuo tada, kai buvo sueiliuota ši didaktinė poema, po ta pačia saule nedaug kas pasikeitė, jei kalbėtume apie vasaros darbus.
Štai šalia Asipovičių gyvenvietės, Baltarusijos vidurio rytuose, laukymėje tarp didelių šieno ritinių jau kelintą kartą užfiksuotas milžiniškas lokys. Vietiniai įspėti po vieną nemaklinėti laukuose ir geriau kol kas neiti grybauti į aplinkinius miškus, o jei jau bus lemta susitikti su šita „girių dvasia“ akis į akį, nugaros jai geriau neatsukti.
Sako, meška braido tarp Bobruisko ir Asipovičių, kaip tik čia, už šimto kilometrų nuo Minsko, kur, pasak laikraščio „The New York Times“, Rusija dar 2022 m. pavasarį savo mielojo draugo tėvonijoje įkūrė branduolinio ginklo saugyklą.
Bet su dabar ten klajojančiu lokiu tai turbūt nesusiję, kaip ir ūmai nuslūgęs Dunojus kartu su jo dugne apnuogintomis Antrojo pasaulinio karo vokiečių laivų liekanomis neturi nieko bendra su kitą savaitę užtemsiančia saule.
Žemė tebesisuka savo įprastu ritmu, ukrainiečių dronai toliau sistemingai naikina rusų internetinės prekybos milžinės sandėlius, o Kremlius raketomis talžo Ukrainą, kuri, deja, šiandien neturi kaip nuo jų apsiginti.
Lietuvos vadovas šią savaitę dirba nuotoliu iš Madeiros ir sako esąs nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje, o JAV prezidentas savo stiliumi nenustoja stebinęs ir, nepaisydamas kritikų, pasiryžęs imti mokestį už išankstinę prieigą prie jo įrašų platformoje „Truth Social“.
Taigi vasaros darbų šioje žemėje nė kiek ne mažiau kaip anais būrų laikais Rytprūsiuose.
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