 Vyriausybė atvyko į Vakarų Lietuvą – kalbėjome apie tai, kas svarbu visam regionui

Vyriausybė atvyko į Vakarų Lietuvą – kalbėjome apie tai, kas svarbu visam regionui

2026-09-09 17:53
Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus

Šiandien Klaipėdoje susitikome su Ministru Pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi ir visa Vyriausybe, kurie su išvažiuojamuoju darbo vizitu lankėsi uostamiestyje bei susitiko su Vakarų Lietuvos savivaldybių merais. Labai svarbu, kad sprendimus priimantys žmonės patys atvyksta į regioną ir gali iš pirmų lūpų išgirsti savivaldybių vadovų rūpesčius, problemas ir lūkesčius.

Palangai vienas svarbiausių klausimų, kuris buvo iškeltas susitikime su Ministru Pirmininku ir ministrais, - Skrydžių geografija iš Palangos oro uosto. 2021 metais valstybė į Palangos oro uosto atnaujinimą investavo 16 mln. eurų, buvo sutvarkyta oro uosto infrastruktūra, tačiau šiandien norime matyti ir kitą rezultatą – gerokai platesnį skrydžių krypčių pasirinkimą.

Vakarų Lietuvai reikia patogaus susisiekimo su Europa. Norime, kad iš Palangos būtų galima patogiai pasiekti ne tik jau turimas kryptis, bet ir Vokietiją bei kitus svarbius Europos miestus.

Palangos oro uostas yra ne vien kurorto oro uostas – jis aptarnauja visą Vakarų Lietuvą. Todėl natūralu tikėtis ir valstybės dėmesio, atitinkančio jo reikšmę daugiau kaip 470 tūkst. gyventojų turinčiam regionui.

Kitas labai svarbus klausimas – sveikatos paslaugos. Klaipėdos universiteto ligoninė yra regioninė, jos paslaugomis naudojasi ne tik klaipėdiečiai, bet ir visos Vakarų Lietuvos gyventojai. Vasarą šios ligoninės reikšmė dar labiau išauga, nes regione labai padaugėja žmonių, ypač – atvykstančių į kurortus. Todėl būtina stiprinti Klaipėdos universitetinę ligoninę, užtikrinti jos finansinį stabilumą, investuoti į infrastruktūrą, specialistų rengimą ir jų pritraukimą į regioną.

Susitikimo metu kalbėjome ir apie kitus Vakarų Lietuvai svarbius dalykus – susisiekimo infrastruktūrą, investicijas, potvynių prevenciją, kultūros objektų išsaugojimą bei savivaldos ir valstybės bendradarbiavimą.

Labai svarbu, kad šie klausimai būtų girdimi ne tik mūsų savivaldybėse, bet ir Vyriausybėje. Vakarų Lietuva turi didžiulį potencialą – uostą, kurortus, turizmą, pramonę, energetiką. Turime visas galimybes šį potencialą išnaudoti dar geriau.

Džiugu, kad Ministras Pirmininkas pats yra buvęs savivaldybininkas. Todėl daugelį problemų supranta iš pusės žodžio – nereikia ilgai aiškinti, su kokiais iššūkiais kasdien susiduria miestai ir rajonai.

Ačiū Ministrui Pirmininkui ir visai Vyriausybei, kad pasirinko atvykti į Klaipėdos regioną ir skyrė laiko pokalbiui su savivaldybių merais. Svarbiausia, kad šiandien išsakytos mintys toliau virstų konkrečiais sprendimais ir darbais.

Šiame straipsnyje:
Palangos miesto meras
Šarūnas Vaitkus
Vyriausybė
Klaipėda
pajūris
Vakarų Lietuva
ministras pirmininkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų