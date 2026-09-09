Vyriausybė atvyko į Vakarų Lietuvą – kalbėjome apie tai, kas svarbu visam regionui

Palangai vienas svarbiausių klausimų, kuris buvo iškeltas susitikime su Ministru Pirmininku ir ministrais, - Skrydžių geografija iš Palangos oro uosto. 2021 metais valstybė į Palangos oro uosto atnaujinimą investavo 16 mln. eurų, buvo sutvarkyta oro uosto infrastruktūra, tačiau šiandien norime matyti ir kitą rezultatą – gerokai platesnį skrydžių krypčių pasirinkimą.
Vakarų Lietuvai reikia patogaus susisiekimo su Europa. Norime, kad iš Palangos būtų galima patogiai pasiekti ne tik jau turimas kryptis, bet ir Vokietiją bei kitus svarbius Europos miestus.
Palangos oro uostas yra ne vien kurorto oro uostas – jis aptarnauja visą Vakarų Lietuvą. Todėl natūralu tikėtis ir valstybės dėmesio, atitinkančio jo reikšmę daugiau kaip 470 tūkst. gyventojų turinčiam regionui.
Kitas labai svarbus klausimas – sveikatos paslaugos. Klaipėdos universiteto ligoninė yra regioninė, jos paslaugomis naudojasi ne tik klaipėdiečiai, bet ir visos Vakarų Lietuvos gyventojai. Vasarą šios ligoninės reikšmė dar labiau išauga, nes regione labai padaugėja žmonių, ypač – atvykstančių į kurortus. Todėl būtina stiprinti Klaipėdos universitetinę ligoninę, užtikrinti jos finansinį stabilumą, investuoti į infrastruktūrą, specialistų rengimą ir jų pritraukimą į regioną.
Susitikimo metu kalbėjome ir apie kitus Vakarų Lietuvai svarbius dalykus – susisiekimo infrastruktūrą, investicijas, potvynių prevenciją, kultūros objektų išsaugojimą bei savivaldos ir valstybės bendradarbiavimą.
Labai svarbu, kad šie klausimai būtų girdimi ne tik mūsų savivaldybėse, bet ir Vyriausybėje. Vakarų Lietuva turi didžiulį potencialą – uostą, kurortus, turizmą, pramonę, energetiką. Turime visas galimybes šį potencialą išnaudoti dar geriau.
Džiugu, kad Ministras Pirmininkas pats yra buvęs savivaldybininkas. Todėl daugelį problemų supranta iš pusės žodžio – nereikia ilgai aiškinti, su kokiais iššūkiais kasdien susiduria miestai ir rajonai.
Ačiū Ministrui Pirmininkui ir visai Vyriausybei, kad pasirinko atvykti į Klaipėdos regioną ir skyrė laiko pokalbiui su savivaldybių merais. Svarbiausia, kad šiandien išsakytos mintys toliau virstų konkrečiais sprendimais ir darbais.
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