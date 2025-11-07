Vyriausybė perlenkia lazdą dėl akcizų

Prieš tai buvę Vyriausybės galėjo mėgautis mokesčių didinimu ir didesniu surinkama suma, nes visuomenė tai priėmė ir augant pajamoms mokėjo vis daugiau, tačiau dabar turime pirmuosius signalus, kad lenkiama lazda pradeda braškėti. Pirmoji kregždė yra dyzelino pardavimai. Daugeliui puikiai yra žinoma Lafero kreivė, kuri rodo, kad didinant mokesčius surenkamumas didėja iki tam tikro taško, o vėliau dėl paklausos kritimo mokesčių surenkama mažiau, nors mokesčiai toliau didinami.
Lafero kreivė jau pasireiškė kuro segmente – agresyviai didinant akcizus kurui ir išsišokant su mokesčiais virš kaimyninių šalių lygmens gauname dyzelino pardavimo kritimą. Tai tęsiasi visus šiuos metus, o paskutiniais duomenimis dyzelino pardavimai Lietuvoje rugsėjį krito toliau 14 proc. lyginant su praėjusiais metais.
2025 metais akcizai dyzelinui padidėjo daugiau nei ketvirtadaliu ir dabar kiekvieną litrą pilantis degalų gyventojas vien akcizo sumoka 51,6 centus. Dar reikia pridėti PVM. Ši Vyriausybė indikavo, kad mato problemą ir gali stabdyti mokesčių augimą, kuris buvo planuotas 16 proc., tačiau to nepadarė ir nuvylė – tiesiog ketinama didinti toliau tik mažesne apimtimi – 6 proc., kas kainuotų dar papildomus 4 centus litrui. Maža to, dar ketinama dyzelino akcizo netekimą kompensuoti didinant sparčiau alkoholio ir tabako mokesčius kontrabandos neperkantiems žmonėms.
Šiuo metu atotrūkis nuo Lenkijos siekia 10 centų litrui dyzelino ir jis didės toliau, jei bus priimtas kitų metų planas. Toks atotrūkis lemia, kad transporto verslas nebesinaudoja Lietuvos degalinių paslaugomis – moka mokesčius lenkams ir palieka ten pinigus už degalus. Pastarieji negrįžta ir necirkuliuoja Lietuvos ekonomikoje su visomis neigiamomis pasekmėmis.
Verslui atsitraukus nuo neigiamos mokesčių politikos, jos krūvis tenka eiliniam lietuviui, ant kurio pečių kraunami nauji mokesčiai ir branginamas kuras, nors jau yra indikacijų, kad pasiekta tolerancijos riba ir įsijungia natūralūs savireguliaciniai mechanizmai. Akcizai, kurie yra mokestis už taršą ar kenkimą, gali būti keliami, tačiau reikia stebėti aplinkinių šalių politikas ir nesitikėti, kad didžiulė Lenkija nors kiek vertins Lietuvos akcizų politiką.
