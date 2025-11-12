Zuokas: Vyriausybė paliko vežėjus vienus

„Tai situacija, kurios buvo galima išvengti, jei Vyriausybė būtų tinkamai pasirengusi ir iš anksto informavusi Lietuvos verslą. Premjerė viešai pripažino, kad pasienio uždarymo galimybė buvo svarstoma, vadinasi – buvo laiko įvertinti pasekmes ir parengti veiksmų planą. Tačiau tokio plano iki šiol nėra“, – sakė Seimo narys A. Zuokas.
Pasak politiko, šiuo metu Lietuvos vežėjai palikti be aiškios valstybės pagalbos ir be sprendimų, kurie leistų kompensuoti patiriamus nuostolius. Jis ragina Vyriausybę nedelsiant įvertinti vežėjų padėtį, parengti kompensavimo bei valstybės pagalbos tvarką ir imtis aktyvių diplomatinių veiksmų, kad Lietuvos transportas ir vairuotojai būtų sugrąžinti į šalį.
„Lietuvos verslas nusipelno ne viešų moralizavimų, o jų interesų apsaugos. Užsienio politikos esmė – ginti savo piliečių interesus“, – pabrėžė A. Zuokas.
Pasak jo, šios nesuvaldytos situacijos pasekmės bus skaudžios – jau dabar Lietuvos banko ataskaitoje pažymima, kad trečiąjį šių metų ketvirtį šalies ekonomikos rodikliai labiausiai traukėsi dėl pramonės ir transporto sektoriaus rezultatų. Anot A. Zuoko, vežėjų krizė Baltarusijoje dar labiau didina spaudimą ekonomikai ir gali turėti įtakos kitų metų biudžeto planams.
