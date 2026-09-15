Žvilgsnis Horizonte – pokyčių aušros

Mūsų pasaulio perspektyva ryškėja iš esmės kitokia, negu buvo iki šiol, nes ateitis jau siuvama kitokiais siūlais nei buvome įpratę regėti, žvelgdami į civilizuotą pasaulio pusę.
Matyt, ateina laikas universaliau įsiklausyti į tai, ką sako D. Trumpas, E. Muskas ir ta pati A. Weidel, kurią pirmieji du nuoširdžiai proteguoja. Jei JAV nori, kad pasitrauktume iš Tarptautinio baudžiamojo teismo, tą ir reikia padaryti. Gal net pirmiesiems. Aišku, už tai sulaukiant grįžtančių JAV karių, nes kol kas dėl šių sugrąžtų maitinamės tik savo pačių išvedžiojimais.
Metas atsigręžti ir į tai, iš kur gaunami pinigai. Tam reikalingas naujas požiūris į industrializaciją ir ekologiją. Isteriška ideologija virtę vadinamojo tvarumo kliedesiai žudo pramonę, gamybą, naikina darbo vietas ir didina biurokratų gaują, kuri, kaip paaiškėjo, prisidengdama išteklių kontrole, ėmė kyšius ir į kairę, dešinę dalijo baudas bei draudimus, stabdančius progresą.
Reikia pagaliau iš esmės spręsti ir valstybės valdymo klausimą, nes negali būti taip, kad viešajame sektoriuje pas mus uždirbama daugiau nei privačiame. Biurokratinį komunizmą šioje srityje laikas baigti, o popiergalių asai turi traukti arba ką nors dirbti, arba į darbo biržą.
Pagaliau, jei amerikiečiai arba jau ir europiečiai sako, kad imigracija ar iškrypimai yra blogis, tai gal reikėtų mąstyti apie įstatymų pokyčius ir šiose srityse, grįžtant prie realių, o ne modifikuotų vertybių.
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