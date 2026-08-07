Audra ir vėl talžė šalį: gyventojai dalijasi apokaliptiniais vaizdais

Karštą ketvirtadienio vakarą ir pirmoje nakties pusėje šalyje formavosi vasariškos audros.
Trumpai palijo, vietomis smarkiai, daugiausia Pietų Lietuvoje griaudėjo perkūnija, vietomis kilo škvalas, krito kruša. Pagal preliminarius Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenis, vėjo greitis škvalo metu siekė bent iki 21–23 m/s, tačiau galėjo būti ir smarkesnių gūsių.
Nuo rugpjūčio 6 d. 16 val. iki rugpjūčio 7 d. 4 val. ryto (per 12 valandų) Lietuvoje buvo užfiksuoti 4 tūkst. 297 žaibų išlydžiai. Audra per Lietuvą praslinko dviem kryptimis. Dar viena audrų juosta praslinko naktį piečiau Lietuvos.
Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje – 25.
Laužė „it degtukus“
Štai kokie vaizdai matyti Druskininkų savivaldybėje. Čia audra medžius laužė „it degtukus“.
Veršių kaimas šalia Leipalingio, Druskininkų savivaldybė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
„Šalia Leipalingio būnant sodyboje vėjas nesvietiškas pakilo. Nudraskė nuo obels pusę nesunokusių obuolių, šiltnamis drebėjo, vynuogių krūmai ant žemės sugulė...“ – pridūrė kita moteris.
„Mačiau nemažai žmonių, sakančių, kad tai įvyko dėl kirtimų. Deja, pasižiūrėkite pagal žemėlapį – tiesiog toje vietoje nemažai laukų, kur vėjas net ir per nedidelę audrą įsibėgėja žiauriai stipriai. Miškai šioje vietoje neseni, sanitariškai pravalyti. O šiaip išlaužyta net ir ten, prie Avirio ežero, kur brandus senas miškas. Didžiuliai medžiai palaukėse su visom šaknim iki pusantro metro gylio išvartyti. Ūkininko stogo konstrukcija su apie 20x20 cm sijomis tiesiog suknežinta ir sulaužyta“, – pasakojo dar vienas vietos gyventojas.
Tautiečiai dalijosi ir smarkaus lietaus bei perkūnijos vaizdais.
Vievis / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Įspūdingas vaizdas fiksuotas kelyje Labanoras–Kaltanėnai.
Kelias Labanoras–Kaltanėnai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Tiesa, sostinę audra šįkart, panašu aplenkė.
„Skaičiuojame audros padarinius Vilniuje: du nuvirtę medžiai. Vakar ruošėmės blogiausiam scenarijui, o šiandien džiaugiamės, kad jo neprireikė. Stipriausia audros dalis sostinę aplenkė“, – pranešė Vilniaus tvarkymo įmonė „Grinda“.
O Varėnos rajonui stipri audra smogė ir vėl. Kaip skelbė Varėnos rajono savivaldybė, tarnybos čia vakar dirbo be atokvėpio.
„Vos prieš kelias dienas likvidavus audros padarinius Puodžių ir Bobriškių apylinkėse, šį vakarą stichija vėl smogė Varėnos rajonui. Šį kartą ypač stipriai nukentėjo Marcinkonių seniūnija“, – pranešė savivaldybė ir pridūrė, kad vietoje dirbo ugniagesiai, policijos pareigūnai, ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoję vairuotojai.
„Per daugelį metų yra tekę matyti ne vieną škvalą, tačiau tokio intensyvaus laikotarpio seniai neprisimenu. Audros kartojasi viena po kitos – vos spėjame pašalinti vienos padarinius, prasideda kita“, – sakė Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovas Ramūnas Navickas.
Šiandien kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
(be temos)