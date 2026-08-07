Per audrą medžiai virto ant automobilių, namų, elektros laidų: skelbia, kur situacija sudėtingiausia

„Medžių šalinimo darbai vyko visą naktį. Būdavo, kad per vieną išvykimą pašalinama ir 50 medžių, pavyzdžiui, toks atvejis buvo Varėnos rajone. Lazdijų rajone per vieną išvykimą pašalinti 25 medžiai. Daugiausia medžiai virto ant kelio važiuojamosios kelio dalies. Trys atvejai buvo, kai medžiai nuvirto ant automobilių, vienas ant pastato. Keturis kartus medžiai šalinti nuo elektros laidų. Šalčininkų rajone medis nuvirto ant dviejų aukštų daugiabučio namo stogo. Per šiuos įvykius žmonės nenukentėjo“, – Eltai penktadienio rytą pasakojo sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis.
18.59 val. buvo gautas pranešimas, kad Prienų seniūnijoje, Ignacavos kaime, ant važiuojamosios kelio dalies užvirtę medžiai kelia pavojų eismo saugumui. Atvykę ugniagesiai keliuose kelio ruožuose pašalino penkis medžius ir vyko į kitus iškvietimus.
Balbieriškio seniūnijoje, Išmanų kaime, ant kelio nuvirtę medžiai užtvėrė vieną eismo juostą.
„Keliose kelio atkarpose buvo nuvirtę šeši medžiai. Panaudojus grandininį pjūklą medžiai pašalinti“, – skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Nuvirtę medžiai šalinti ir Birštone – B. Sruogos gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, ant automobilio užvirto medis. Atvykę ugniagesiai iš pradžių pašalino tik dalį medžio. Darbai laikinai sustabdyti, nes kilo pavojus labiau apgadinti automobilį. Atvykus automobilio savininkui pašalinta likusi medžio dalis.
Medis taip pat nuvirto Birštono Karalienės Barboros alėjoje. 19.08 val. gautas pranešimas, kad ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis. Atvykę ugniagesiai medį pašalino.
Tuo metu Turistų gatvėje keliose vietose buvo nuvirtę penki medžiai. Panaudojus grandininį pjūklą medžiai pašalinti nuo važiuojamosios kelio dalies.
Marijampolės savivaldybėje, Liudvinavo seniūnijoje, Balaikų kaime, medis pavojingai pasviro ant elektros laidų. Atvykę ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol atvyko „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) darbuotojai.
ESO atjungimų žemėlapio duomenimis, šiuo metu elektros šalyje dėl sutrikimų neturi apie 2,2 tūkst. gyventojų, fiksuoti 57 sutrikimai. Daugiausia gyventojų elektros neturi Alytaus, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskrityse.
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą dalyje Lietuvos siautė audra, per ją virto medžiai, buvo plėšomi pastatų stogai. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės, tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros.
Sinoptikai sako, kad penktadienį kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
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