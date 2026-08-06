Audra slenka Lietuvos link: meteorologas įvardijo, kam gali kilti didesnė rizika

„Pučiasi ir slenka į rytus, šiaurės rytus Lietuvos link. Radaro atspindžiai maksimalūs (tamsi spalva). Net žiūrint į radarus per „Meteo LT“ matyti viršutinės spalvų skalės atspalviai. Tai rodo labai intensyvius kritulius, gal net stambią (>2 cm) krušą. Jei trajektorija išliks panaši, didesnė rizika artimiausiu metu kyla Vištyčio, Kybartų apylinkėms“, – skelbė meteorologas Gytis Valaika.
Anot jo, palydovas rodo, jog debesų viršūnių temperatūra siekia net –60, –62 °C. Tad audros debesys jau gerai išsivystę, jie ir toliau auga, taip pat formuojasi nauji židiniai, pažymėjo G. Valaika.
Tuo tarpu, kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), remiantis 17.10 val. duomenimis, į Marijampolės ir Alytaus apskritis artėja intensyvaus lietaus su perkūnija debesys.
„Artimiausiomis valandomis lietaus zona slinks ir išplis į pietinius šalies rajonus. Daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, galimi škvalinio vėjo sustiprėjimai 15–20 m/s, kruša. Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų, dėl stipresnio vėjo gali lūžti plonesnės ir silpnesnės medžių šakos, dėl perkūnijos galimi elektros tiekimo sutrikimai“, – skelbė meteo.lt.
Savo ruožtu gyventojai ėmė dalintis sustiprėjusio vėjo ir temstančio dangaus vaizdais.
Vištytis / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Primename, kad anksčiau meteo.lt įspėjo, kad šiandien antroje dienos pusėje (15–21 val.) Pietų Lietuvoje vietomis numatoma labai smarki audra: perkūnija, smarkus lietus, škvalas 15–20 m/s, kai kur iki 25 m/s, kruša.
Ryte – audros debesys
Ketvirtadienio rytą per Lietuvą jau slinko audros debesys.
7.40 val. meteo.lt duomenimis, šalyje intensyviai lijo, griaudėjo perkūnija.
Štai Jurbarke „lijo porą valandų, žaibavo, griaudėjo“, feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ teigė viena moteris.
Jurbarkas / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Anykščių apylinkėse orai irgi buvo neramūs
„Anykščiuose žaibuoja ir lengvai lyja“, – skelbė vietos gyventoja.
„Lyja ir trenkė žaibas, truputį išgąsdino“, – pridūrė kita.
Šakiuose stebėtas intensyvus lietus.
„Šakiai jau kuris laikas pila, griaudi, žaibuoja“, – socialiniame tinkle skelbė moteris.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Vis dėlto pasitraukus šiai rytinei lietaus ir perkūnijų zonai orai pagerėjo, įsivyravo palyginti karšti ir tvankūs orai.
Situacija gali keistis
Hidrometeorologijos tarnyba taip pat pažymėjo, kad prognozė dar gali keistis, nes vasaros perkūnijų prognozavimas – labai sudėtingas procesas.
„Situaciją toliau stebėsime ir atnaujinsime pagal naujausius duomenis“, – anksčiau skelbė meteo.lt.
Specialistai rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių.
„Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose. Jei audra užklupo vairuojant, tą darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo ir keiskite automobilio greitį, atsižvelgę į vyraujančias orų sąlygas kelyje“, – patarė meteorologai.
Taip pat rekomenduojama atidžiai sekti informaciją ir vykdyti atsakingų institucijų nurodymus.
Artimiausių dienų orų prognozė
Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Šeštadienio dieną kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas daugiausia vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
(be temos)