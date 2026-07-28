 Audros padariniai: fiksuotas itin pavojingas reiškinys

Audros padariniai: fiksuotas itin pavojingas reiškinys

2026-07-28 10:55 diena.lt inf.

Šalyje pirmadienį tautiečiai stebėjo audringus orus.

<span>Audros padariniai: fiksuotas itin pavojingas reiškinys</span>
Audros padariniai: fiksuotas itin pavojingas reiškinys / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, pirmadienį daug kur trumpai su perkūnija palijo, vietomis krito smulki kruša. Vėjo gūsiai kai kur siekė iki 15–19 m/s.

Gausaus lietaus vaizdais tautiečiai dalijosi iš Varėnos, Mažeikių rajono, Kauno ir Vilniaus apskričių.

Kauno rajonas

Šalčininkų rajone užfiksuota ir kruša.

Šalčininkų rajonas

O Ignalinos rajono savivaldybėje esančiame Didžiasalyje į medį trenkė teigiamo krūvio išlydis. Anot meteorologo Gyčio Valaikos, toks žaibas laikomas pačiu pavojingiausiu, nes pridaro daugiausia žalos.

Be to, Didžiasalio apylinkėse užfiksuotas ne vienas išlydis debesis-žemė, tad panašiai nukentėjusių medžių galėjo būti ir daugiau.

„Kadangi liepos mėnuo Lietuvoje drėgnas, todėl medžiai įsigėrę daug vandens. Pataikęs į medį žaibas jį ne uždegė, o įskėlė. Žaibo išlydžio temperatūra yra labai aukšta ir todėl jis staiga įkaitina medyje esantį vandenį. Rezultatas – vandens garų staigaus plėtimosi sukeltas sprogimas“, – aiškino G. Valaika.

Didžiasalis

Meteorologas prisiminė ir įspūdingesnį atvejį, fiksuotą liepos 1 d. Anykščių rajone, prie Troškūnų. Tuomet beržas buvo visiškai suskaldytas.

Kaip sklelbė meteo.lt, šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.

Ketvirtadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

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