Audros padariniai: fiksuotas itin pavojingas reiškinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, pirmadienį daug kur trumpai su perkūnija palijo, vietomis krito smulki kruša. Vėjo gūsiai kai kur siekė iki 15–19 m/s.
Gausaus lietaus vaizdais tautiečiai dalijosi iš Varėnos, Mažeikių rajono, Kauno ir Vilniaus apskričių.
Kauno rajonas
Šalčininkų rajone užfiksuota ir kruša.
Šalčininkų rajonas
O Ignalinos rajono savivaldybėje esančiame Didžiasalyje į medį trenkė teigiamo krūvio išlydis. Anot meteorologo Gyčio Valaikos, toks žaibas laikomas pačiu pavojingiausiu, nes pridaro daugiausia žalos.
Be to, Didžiasalio apylinkėse užfiksuotas ne vienas išlydis debesis-žemė, tad panašiai nukentėjusių medžių galėjo būti ir daugiau.
„Kadangi liepos mėnuo Lietuvoje drėgnas, todėl medžiai įsigėrę daug vandens. Pataikęs į medį žaibas jį ne uždegė, o įskėlė. Žaibo išlydžio temperatūra yra labai aukšta ir todėl jis staiga įkaitina medyje esantį vandenį. Rezultatas – vandens garų staigaus plėtimosi sukeltas sprogimas“, – aiškino G. Valaika.
Didžiasalis
Meteorologas prisiminė ir įspūdingesnį atvejį, fiksuotą liepos 1 d. Anykščių rajone, prie Troškūnų. Tuomet beržas buvo visiškai suskaldytas.
Kaip sklelbė meteo.lt, šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.
Ketvirtadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
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