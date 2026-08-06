Audros židiniai slinko per Lietuvą, virto medžiai, tūkstančiai namų ūkių liko be elektros

Ugniagesiai jau gavo apie 20–30 pranešimų dėl ant kelių nuvirtusių medžių.
„Druskininkų savivaldybė, Prienų, Lazdijų, Varėnos rajonai, iš ten gaunama nemažai iškvietimų. Stebim situaciją, siunčiam pajėgas“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atjungimų žemėlapio duomenimis, vėlai vakare elektros šalyje dėl sutrikimų neturėjo apie 1,8 tūkst. gyventojų, fiksuota 60 sutrikimų.
Kaip nurodoma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos paskyroje „Meteo.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“, remiantis 18.10 val. duomenimis, pirmieji audros židiniai pasiekė Marijampolės ir Alytaus apskritis.
Remiantis 19.10 val. duomenimis, audros židiniai slenka per Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskritis.
Prienų rajone apie 19 val. kilo labai stiprus vėjas. „Iš baimės į laiką nežiūrėjau“, – vaizdo įrašą pakomentavo jį į feisbuko grupę „Orų entuziastai“ įkėlusi moteris.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„19 val. Prienų rajone pakratė kaip turi būti. Gaudėme žaibus, bet kai šniojo gūsis. Fotoaparatai, kepurės – viskas nulėkė. Kepurė į dangų nuskrido, neberadau. Važiavau greit žiūrėt ar kieme viskas tvarkoje, tai pakeliui namo dar kliūčių ruožas papuolė“, – toje pačioje feisbuko grupėje rašė vyras, pasidalijęs nuvirtusio medžio nuotrauka.
„Artimiausiomis valandomis intensyvaus lietaus zona slinks rytų kryptimi ir plis į Kauno, Alytaus ir Vilniaus apskritis. Daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, prognozuojami škvalinio vėjo sustiprėjimai 15-20 m/s, kai kur iki 25 m/s, kruša“, – įspėja sinoptikai.
20.10 val. duomenys rodo, kad pagrindiniai audros židiniai slenka per Alytaus ir Vilniaus apskritis.
Kaišiadoris aplankė juodi, baisūs debesys. Gyventojai pasidalijo vaizdo įrašu.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Pasak sinoptikų, artimiausiomis valandomis intensyvaus lietaus zona trauksis į rytus slinkdama per Alytaus ir Vilniaus apskritis. Daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, galimi škvalinio vėjo sustiprėjimai 15-20 m/s, kruša.
Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų, dėl stipresnio vėjo gali lūžti plonesnės ir silpnesnės medžių šakos, dėl perkūnijos galimi elektros tiekimo sutrikimai.
Prasidėjus audrai, gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, pritvirtinti lauke esančius lengvai pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių prie aukštų medžių.
Tarnybos pažymi, kad perkūnijos metu taip pat reikėtų vengti atvirų vietų, vandens telkinių, nestovėti prie medžių, elektros linijų ar metalinių konstrukcijų.
Prieš vidurdienį apie ketvirtadienį numatomą audrą gyventojus taip pat įspėjo į mobiliuosius telefonus išsiųsti pranešimai.
„Audra neaplenkė ir Šalčininkų rajono, Eišiškių“, – feisbuke rašė moteris, pasidalijusi ledukų nuotraukomis.
Gyventojai praneša, kad stipraus lietaus neišvengė ir Elektrėnai.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ Paulius pasidalijo vaizdais, kaip atrodo suniokotas Veršių kaimas šalia Leipalingio (Druskininkų savivaldybė). Matosi, kad audra labai stipriai nuniokojo mišką.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
(be temos)